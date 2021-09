Cartas al director de HERALDO: 'Años 60: seis hermanos en un Dos Caballos'

Años 60: seis hermanos en un Dos Caballos

El Citroën Dos Caballos de mi padre sonaba como una carracla.

Lo compró para transportar el material (malla americana) de un almacén que tenía. Éramos familia numerosa, nos llevábamos pocos meses de un hermano a otro. Acostumbraba a llevarnos al colegio en los años 60 en el Citroën Dos Caballos. Subíamos al coche por la parte trasera los seis hermanos. Mi padre nos empujaba para meternos y nos sentábamos en el suelo del coche. Teníamos que apretarnos para que mi padre pudiera cerrar la puerta y echar el seguro. No había asientos ni cinturones, ni sillas para los más pequeños ni ventanas en la parte de atrás. El coche no pasaba de los 60 km la hora en carretera. En alguna cuesta bajábamos los mayores para empujar el coche. Viajar a un pueblo cercano para que mi padre comprase jamón, chorizo, longaniza y huevos era toda una aventura. En los baches de la carretera el coche saltaba y nosotros botábamos. Yo era propensa a los mareos y, cuando me mareaba, mi padre me dejaba en la carretera sentada en un mojón para recogerme a la vuelta. Mi padre me advertía de que no me moviera de allí, que comprarían en el pueblo y volverían pronto. Un día estaba tan mareada, con los ojos cerrados, que cuando los abrí me rodeaba un rebaño de ovejas. Al poco rato vi que se acercaba la Dos Caballos acelerada, pitando, mi madre sacando la mano por la ventanilla, para que las ovejas se apartaran. Las ovejas se fueron en dirección a un monte dirigidas por el perro. Subí a la Citroën Dos Caballos más despejada. Mis hermanos, sentados en el suelo del coche, daban buena cuenta de un bocadillo de oloroso chorizo. Al olor del chorizo, mi olfato se embotó y el coche no paraba de dar saltos por los baches y badenes. Ese día pensé que me moría y vomité sobre mis sufridos hermanos. Para mí fue un viaje infernal.

Pilar Valero Capilla. Zaragoza

Javier Maestre, siempre junto al amigo

Pocas palabras nos has dejado salvo el recuerdo de una amistad de cómplices certeros tan firme que ha ido saltando el tiempo sin vernos más que de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando. Para qué las palabras si cada uno sabíamos que estábamos en el lugar de cada cual y junto al otro dónde, cuándo y cómo correspondía. Ahora te miro en fotos de hace 44 años en Jorcas, aquel agosto épico de iglesia o, semanas antes de dejar el grupo, trayéndote un abrazo y recuerdos de Pocho Zitarrosa desde México, quizá algo tristes pero sonrientes. Hasta el final y desde entonces, has sido amigo del alma y de la vida y coherente, que es mucho en estos tiempos. Eres, seguirás siendo de los que no dan un abrazo de balde ni miran a los ojos si no expresan de verdad cariño limpio, ni dicen ni escriben al tuntún una palabra que compromete la mano y el afecto sin sentirla, ni gustan de tumultuosos homenajes. Eres de los que creen en la esperanza de un trabajo diario con las gentes, no por ni sobre ni de. Eres La Bullonera tan de verdad y tan discreto que nunca has dejado de ser alma. Hablamos a retazos de nuestras vidas y de nuestros seres, de quién llegaba, de qué hacíamos, de qué leíamos y con qué soñamos. Javier, seguiremos cada día, disolviéndonos en amaneceres, rosadas, granizos y mediterráneos. En las piedras de Jorcas resuenan pasos de un paseante curioso por este pueblo pequeño desgajado, igual y diferente, como todos, cada año. Como si rebotaran las palabras en la plaza con la lluvia o el sol de agosto a caramullo, como si los minúsculos fósiles de ese balcón lítico y lírico abierto al escenario y al horizonte recogieran las imágenes del recuerdo y el verbo para hacerlas carne y sonido, sigues habitando con nosotros, mirando atardecer desde lo alto del castillo en ruinas hacia los cuatro puntos cardinales porque, compañero, nadie encierra una sonrisa, nadie, ni siquiera la tierra o el cierzo, amuralla una voz y vos, vos no podéis dar olvido. Mientras, aquí, en este pequeño lugar de Teruel, continúas teniendo nuestro cariño hasta el infinito y los tuyos, un abrazo de la profunda amistad que compartimos, para siempre.

Lucía Pérez García-Oliver y otros amigos de Jorcas. Jorcas (Teruel)

¿desANGELAdo?

Una de las mandatarias más longevas e importantes de la Alemania moderna y, además, figura indiscutible de la Unión Europea, está a punto de dejar definitivamente su cargo. A sus 67 años cumplidos en julio pasado, Angela Merkel ha estimado haberle llegado el momento de abandonar el timón de una de las economías más grandes del planeta, tras haber anunciado allá en el año 2018 que no se presentaría para un quinto mandato que se cumple precisamente en estas fechas. Ha sabido moverse en el escenario internacional cual pez en el agua, insistiendo hasta la extenuación en buscar acuerdos y enfocando multilateralmente los numerosos problemas del mundo a lo largo de unos años extremadamente turbulentos, durante los cuales –entre otros– Estados Unidos se alejó de sus aliados europeos bajo el mandato del presidente Trump y Gran Bretaña abandonó la UE. Y es que, bien se ha ganado a pulso la canciller alemana dejar el poder en una fecha elegida exclusivamente por ella, aunque en un momento tan convulso quede el ambiente un tanto ¿desANGELAdo?

Diego Sánchez Bolsa. Zaragoza

No es no

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al poder con el ‘no es no’. Hoy culpa del fracaso en la renovación del poder judicial a la oposición. Como siempre, la culpa no es suya, es de otros. A las recomendaciones de Bruselas también aplica el ‘no es no’. Con ser muy importante este asunto, no es el único al que aplica sus reiteradas negativas. Es práctica habitual en él rechazar, sistemáticamente, todas las propuestas vengan de donde vengan, salvo las de sus socios podemitas e independentistas. Tal forma de gobernar supone, en la práctica, desprecio a millones de españoles que han votado otras opciones y que tienen derecho a ser escuchados. Sánchez no debe olvidar que es presidente de todos los españoles. El Parlamento también conoce su ‘no es no’, lo ignora. En medios de comunicación es habitual no permitir preguntas, otra modalidad del ‘no es no’. Sus intervenciones son monólogos, su triunfalismo choca con la realidad. Ha perdido toda la credibilidad. Ante tal actitud el malestar de los ciudadanos va en aumento. Buena prueba de ello es que en sus escasas apariciones públicas viene siendo abucheado. Llegará el momento en que los ciudadanos, cuando puedan votar, su ‘no es no’ se lo aplicarán a él.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

