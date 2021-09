No, no hemos comenzado el nuevo curso político con buen pie.

Dejando de lado el anuncio de la próxima publicación de cien obras inmortales que salvarán a la humanidad maltrecha e iletrada, lo que predomina es niebla y estupor: inquietante aumento de las agresiones homofóbicas, continuado latrocinio de la luz, victoria de los talibanes, basura de los programas televisivos… El morboperiodismo se frota las manos y la gente gasta su tiempo con la piel congelada leyendo tales noticias y rellenando el crucigrama diario. Fácil la tentación de conceder razón al misántropo Schopenhauer, que se atrevió a suscribir en Parerga… que "en realidad en el corazón de todos nosotros anida un animal salvaje que sólo espera la oportunidad para desmandarse, queriendo hacer daño a los demás y destruirlos si le obstruyen el camino: es precisamente de esto de donde surge toda belicosidad y todo ardor combativo". No pertenezco a la cofradía de los optimistas panglosianos, pero me gustaría escribir, en esta mañana de septiembre, que también hay buenas noticias protagonizadas por gentes de generoso talante que dedican su esfuerzo a la colaboración para mejorar el mundo, que centran su vida en orientar una educación amable y serena, que intentan narrar ese lado claro de nuestras vidas que tan poco espacio merece en las páginas públicas. Que no desmayan en el afán de construir un mundo amigable y sereno. Hay razones para el optimismo y para no recluirse en el jardín del Cándido volteriano.