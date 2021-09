Inmovilismo secesionista

Tras algo más de dos horas de reunión en el Palacio de la Generalitat, Pedro Sánchez ha reconocido que es difícil resolver la crisis catalana porque las posiciones de partida están muy alejadas, teniendo en cuenta, además, que el socio de Pere Aragonés en el ‘Govern’, Junts, ni siquiera ha participado en el encuentro. Confirma así las escasas perspectivas de la polémica ‘mesa de diálogo’, por muy generoso que él quiera ser en sus cesiones con tal de mantener el respaldo de ERC para lo que resta de legislatura. Cuando manifiesta que ambas partes, que él no debería equiparar ni siquiera verbalmente, están muy lejos no hace sino reiterar que los separatistas no tienen ninguna voluntad de ceder en su actitud abiertamente ilegal, que ya dividió profundamente a los catalanes.

Aseguran desde la Moncloa que este reinicio del diálogo es tan sólo una primera piedra. Lo cierto es que las posiciones de partida están muy alejadas, pero en el Gobierno creen que es posible un punto de encuentro en el autogobierno y la cesión de competencias. Ahí es donde las reglas de juego tienen que estar muy claras y el presidente del Ejecutivo es el responsable de que nadie, el primero él mismo, se las salte: la legalidad democrática y el orden constitucional. El objetivo de Sánchez no debe ser asegurar su continuidad en la Moncloa, sino mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y el funcionamiento del Estado, en sentido general, y no únicamente acotado a los rifirrafes entre el Gobierno y la Generalitat.

Es loable el objetivo de ayudar a restablecer la cordura y el pragmatismo político en Cataluña. Pero lo que es inaceptable es que Pedro Sánchez, rehén de su debilidad parlamentaria, quiera utilizar este propósito para ocultar más cesiones a los independentistas que no hacen sino erosionar el Estado de derecho y generar agravios con las demás comunidades.