Cartas al director de HERALDO: 'La publicidad de las apuestas y juegos de azar'

La publicidad de las apuestas y juegos de azar

En este momento de nuestra historia, la máxima expresión es conseguir dinero fácil y, con él, más poder.

En nuestro país, increíble y también impúdico, asistimos a la propaganda de los juegos de azar a todas las horas del día. Casino, bingo, póker, apuestas deportivas y otras nos acorralan mediante una publicidad directa y feroz. ¿Cómo puede un país invitar e incitar al juego a su población? Televisión, radio, prensa, son un constante señuelo para que todos los individuos participen. La sociedad no se revela ni protesta. Es la falsedad de la razón aprisionada por la ambición. ¿Qué engaño desmesurado al ciudadano nos hace aceptar como normal lo bárbaro e irracional? Es amoral cualquier gobierno que una y otra vez incentiva que juguemos mientras se mira en el espejo de la infamia. Internet, casas de apuestas, móviles, etc., son medios que nos ponen a disposición para jugar. Es fácil. No importa la edad ni el sexo. Solo una tarjeta de crédito. Y evidentemente somos atrapados por tan continuo y potente acicate para apostar. Sabemos que solo ganan unos pocos y pierde la mayoría. No importa. También que seguro gana la casa de apuestas. Es ilógica toda una publicidad agresiva, engañosa y diabólica. Todos ofrecen mejores premios. No hay ninguna propaganda que exponga siquiera uno solo de los conceptos negativos del juego: seguro que acabarás perdiendo; este dinero lo puedes necesitar; puedes ayudar con él a otros. Nos invitan al juego. El dinero de la publicidad es suculento. Y fácil. Nadie se preocupará de los perdedores. Ni si fue su ruina. Licenciosos gobiernos, indeseables propagandistas y una callada Hacienda han creado un camino de necedad, de utopías y de peligrosos lugares donde la vida se convierte en un juego. Sigo jugando al ajedrez mientras la radio anuncia una y otra vez la felicidad de apostar.

Jesús Añaños Vinué. Zaragoza

Mascarillas por las aceras



Uno empieza a estar en esa edad donde abrocharse los cordones de los zapatos lleva su riesgo, pero e vivir años también hace acumular experiencias. Vivencias, algo que empezamos a construir desde la infancia como expresión de nuestra propia identidad. Me vienen recuerdos de un pasado donde alcanzar estudios superiores solo estaba al alcance de muy pocos. Pero, al menos en mi caso, mis padres me inculcaron el título más valioso que he podido tener en estos años de vida: ser persona capaz de vivir en sociedad y ese título no lo da la universidad, lo otorgan tus valores. Hoy día buena parte de la población adulta tiene estudios superiores, pero, a pesar de ese teórico mayor nivel cultural, me temo que algunos obviaron o no asistieron a las clases de civismo y comportamiento en sociedad. No es extrapolable al resto de la sociedad, pero el incivismo de esos menos se ve reflejado en cualquier lugar. Junto a botellas, latas, papeles, plásticos, etc., que con demasiada frecuencia vemos sembrados por las calles, ahora aparece un elemento nuevo, la mascarilla. Las vemos multiplicarse tiradas por los suelos y aceras. Quienes las arrojan, en su inconsciencia, no lo harían si antes pensaran que su actitud puede dar lugar a focos de infección para los demás.

Daniel Gallardo Marín. Garrapinillos (Zaragoza)

Los ‘cadáveres’ políticos de Sánchez

Gobierno de coalición con los comunistas, sección intocable donde cada vez que Pedro Sánchez hace una renovación va dejando ‘cadáveres’ políticos de su propio partido, gente de su confianza que, de un primer plano, pasan al banquillo en un instante. Así, de un plumazo han pasado al ostracismo personas como Carmen Calvo, su brazo izquierdo en el Congreso, también su hombre de confianza, José Luis Ábalos, que de maletero de Venezuela ha quedado en el paro junto a Juan Carlos Campo e Isabel Celáa, que también han dejado de gozar de su confianza. Ha habido otras dos bajas importantes, como la de Adriana Lastra, portavoz del partido y látigo contra el PP, cuya única labor era fustigar a Pablo Casado aunque existieran problemas de más envergadura. Finalmente se ha quitado de en medio a un cerebro político como Nicolás Redondo, que movía los hilos de la Moncloa, pero, a raíz del fracaso de la campaña murciana, leonesa y madrileña, cayó en desgracia. Sin embargo, la fracción comunista sigue intocable y en manos de una serie de comisarios políticos que pintan bien poco en este conglomerado de ministerios donde algunos no sabemos ni para qué sirven.

Juan Cervero Leyva. Zaragoza

La gran Teresa Perales

Como miles de personas, admiro a Teresa Perales por tres cualidades fundamentales: su humanidad, su valentía y su honestidad. Y las razono un poco. Su humanidad, porque es una deportista y mujer comprometida en ayudar siempre a personas o colectivos que lo necesitan. Su valentía, es obvio, proviene de su carácter por mejorar siempre, y su fuerza en conseguir con trabajo lo que se propone. Y su honestidad es una cualidad muy valorable, pues engloba sencillez, humildad, llaneza y empatía, tal y como es ella. Es una extraordinaria deportista y mejor persona. Sus merecidos triunfos, sus premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, nos tallan una figura de gran influencia, que ha paseado como nadie con orgullo a Aragón y Zaragoza por todo el mundo. Ojalá te recuperes pronto de ese pequeño bajón y, en compañía de tu familia, especialmente de tu hijo, y de todos tus amigos, vuelvas a pensar en metas futuras por coronar. Gracias, Teresa.

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

Perlas de humor en tiempos pandémicos

Julius Henry Marx, conocido artísticamente como Graucho Marx, fue uno de los tres mejores cómicos del siglo XX, con un humor corrosivo, irreverente, alocado e ingenioso, construyó una serie de hilarantes citas que describen de forma magistral el mundo social y político de las dos décadas ya cumplidas del siglo XXI. Para muestra, un botón. "Damas y caballeros estos son mis principios si no les gustan tengo otros": reflejo de un mundo global, consumista y no sobrado de ética). "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados": viene como anillo al dedo para muchos de los políticos de muy variados partidos. "No permitiré injusticias, ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando corrupción, sin que yo reciba una comisión lo pondremos contra la pared y yo mismo daré la orden de disparar": esta cita es la monda, muy apropiada para muchos países de Latinoamérica. Analizando estas citas en las que queda reflejada y señalada gran parte de nuestra sociedad, solo me queda terminar con otra creada por Quino y su inconformista personaje Mafalda: "Paren el mundo, que yo me bajo".

Miguel Romanos Mur. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es