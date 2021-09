Elegimos la película ‘El rayo verde’ de Rohmer en nuestro cine casero.

Buscamos un poco de levedad. La protagonista nos saca de quicio pero queremos verla feliz a pesar de todo. La pobre Delphine tiene un gran empeño en ir a cualquier sitio de vacaciones con tal de no quedarse sola en casa. Tiene problemas para relacionarse y llora con facilidad. Yo solo recordaba el rayo verde en el último trocito visible del sol ocultándose en el mar, al final de la película. Según la novela de Julio Verne que da título a la película, "si ves el rayo verde, serás capaz de comprender tus propios sentimientos y los de los demás". Siempre me han gustado las películas de Rohmer por su aparente banalidad, como si no pasara nada.

No puedo decir que nunca haya sido capaz de comprender mis sentimientos, pero puedo recordarlos. Han pasado veinte años, nada menos, desde aquel Telediario en que vi la caída de las Torres Gemelas sentada en un sofá rojo del salón mientras mi madre veía otro programa en la tele del comedor. Corriendo fui a sentarme con mi madre porque no quería estar sola, y llamé a mi novio. Esa misma tarde, cuando no se hablaba de otra cosa, recibí la horrible noticia de que mi hermana tenía una enfermedad grave. La imagen de las torres cayendo una detrás de otra se repetía en bucle, como una pesadilla. Cuando las vuelvo a ver, sigue pareciéndome una pesadilla en la que aparece mi hermana, como si ella hubiera estado en una de esas malditas torres. Aparto la mirada hacia la ventana, por donde veo la cima del Moncayo, y finjo que no ha pasado nada.