Veinte años del 11-S

Si un acontecimiento ha marcado el inicio del siglo XXI, sin duda este ha sido el 11-S. El mayor ataque sufrido por Estados Unidos en su suelo tras la Segunda Guerra Mundial llevó al entonces presidente George W. Bush a lanzar una ‘guerra global contra el terror’, que ha sido muy costosa en sangre y dinero tanto en Afganistán, Irak y Siria como entre las fuerzas armadas norteamericanas y de los países aliados, incluidas las españolas. Además, los efectos acumulados de esta guerra contra el terrorismo han acelerado el declive relativo de EE. UU. frente a otras grandes potencias en ascenso, en particular China, y el desplazamiento del centro de gravedad mundial hacia el continente asiático.

Veinte años después del doble ataque en Nueva York y Washington, EE. UU. acaba de retirarse precipitadamente del que fue el primer objetivo de su respuesta al brutal 11-S, Afganistán. Empezó una guerra para expulsar del poder a los talibanes e impedir nuevos atentados desde territorio afgano y ha terminado con los talibanes nuevamente en el poder y sufriendo otro sangriento atentado en el aeropuerto de Kabul durante los últimos días de la evacuación. Dos décadas de intervención militar dejan atrás un país en el que lo único que funciona es una guerrilla de fanáticos islamistas, de los que Occidente depende para controlar un nuevo ascenso del terrorismo.

La amenaza yihadista, no obstante, no es hoy tan intensa. Las redes terroristas transnacionales, con Al Qaeda y Dáesh a la cabeza, han sufrido muchas bajas y las democracias occidentales están mejor preparadas para hacerles frente. No obstante, mientras estos días se honra la memoria de las víctimas, se debe tomar conciencia de que es preciso actuar con mayor colaboración antiterrorista entre países aliados, más autolimitación en el uso de la fuerza y más realismo en los objetivos a medio y largo plazo.