A mediados de los años noventa llegó a la facultad una mujer rubia de ojos claros que balbuceaba un castellano tosco de acento fuerte.

Pensé que era alemana, pero no, se trataba de una profesora turca que llevaba apenas medio año aprendiendo español en su país de origen y que se disponía a estudiar nuestro Estado de las autonomías.

Un día le pregunté a Selin Esen, que así se llama la actual catedrática de Derecho constitucional de la Universidad de Ankara, por la visión que tenían los turcos de la batalla de Lepanto (1571). Para mi sorpresa me dijo que desconocía tal batalla y tal lugar. Indagó si la célebre batalla naval de Lepanto era conocida por otro nombre en su país y descubrió que recibe el nombre de Inebahti, aunque apenas aparece mencionada en los libros de texto y ha desaparecido prácticamente de la memoria colectiva.

La batalla de Lepanto, de la que el próximo 7 de octubre se cumplirán 450 años,

nunca ha tenido un lugar destacado en los libros de historia turcos

Obviamente, la historia de los países está repleta de puntos ciegos donde se oculta todo aquello que no redunda en un relato vencedor y heroico, salvo en España, donde nos recreamos, acaso por realismo, recordando nuestras derrotas, como Trafalgar. De hecho, este año no hemos escatimado las menciones al desastre de Annual, aunque me temo que no hayamos extraído las enseñanzas que nos depara el mismo. La principal de ellas es que debemos estar preparados para la guerra, aunque sea con efectos meramente disuasorios. En casos de grave crisis internacional, un buen regimiento puede salvar tantas vidas como un centro hospitalario.

Cuando la profesora llegó a nuestra facultad todavía no había iniciado el islamista Erdogan las reformas que cambiarían las normas de aquel Estado laico que creó hace casi un siglo Mustafa Kemal Atatürk. Con arreglo al régimen anterior, en los centros oficiales turcos se prohibía la ostentación de cualquier signo religioso. Selin recordaba que hubo compañeras suyas que se pusieron el ‘hiyab’, en protesta por la falta de libertad religiosa. Ella, que las secundó, se colocó un crucifijo colgante, porque consideraba que el velo conlleva una discriminación hacia la mujer.

El decano le reconvino, pero no la sancionó. Le explicó que los peligros para la democracia y las libertades en Turquía no procedían de quienes veneraban el crucifijo sino de quienes pretendían imponer a las mujeres el hiyab.

Por aquellos tiempos andaba yo enojado por la celebración de una misa en los actos conmemorativos del patrón de la facultad y me parecía un ejemplo de modernidad ver los primeros velos en el campus. Selin me permitió mirarme en el espejo, allí donde la derecha ocupa el lugar de la izquierda y viceversa. He tenido la inmensa suerte de conocer a mi ‘alter ego’ de Oriente, lo que me ha hecho más tolerante con los otros y, sobre todo, con los míos.

Dentro de unos días se va a conmemorar el 450 aniversario de Lepanto, considerada una de las tres grandes batallas navales de la historia. El único acto de marchamo oficial para celebrar dicho acontecimiento va a ser la emisión de dos monedas acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El aniversario pasará, por lo demás, desapercibido. No corren buenos tiempos para conmemorar el triunfo de la Liga Santa contra el Imperio otomano, máxime cuando puede chocar contra la retórica ilusa de ‘la alianza de civilizaciones’.

Y va camino de ser también desconocida para los bachilleres y los universitarios españoles

De todos modos, me preocupa más el desconocimiento de tal suceso por la mayoría de nuestros bachilleres y universitarios. En este aspecto, nos estamos igualando a los turcos. Algunos, muy pocos, recuerdan que Cervantes perdió la movilidad de la mano izquierda en dicha batalla. Por ello, se le conoce como el ‘manco de Lepanto’, aunque lo de la manquedad no deja de ser una exageración, que hoy se tildaría de políticamente incorrecta.

Este genio universal nunca hubiera podido sospechar que Lepanto desaparecería de nuestra memoria colectiva y que su incomparable obra empieza a ser deliberadamente ignorada en algunas partes de España, donde se practica esa reivindicación de la ignorancia propia de los necios.