Cartas al director de HERALDO: 'Pensando en la mujer afgana'

Pensando en la mujer afgana

Como mujer que puedo dar mi opinión, elegir, trabajar, formarme, viajar, relacionarme y un largo etcétera de formas de proceder, quiero rendir un homenaje a esas mujeres afganas que no pueden ni siquiera salir de casa. Recuerdo que antes de mi jubilación, dando clases en cuarto de primaria, en algunas de las sesiones del área de Valores tratamos el tema de las niñas afganas. Mis alumnos conocieron sus problemas de escolarización a través de la figura de Malala Yousafzai, una activista pakistaní defensora del derecho a la educación de las niñas y mujeres. Su padre, profesor, quería darle las mismas oportunidades que tenían los chicos. Su curiosidad despertó cuando les expliqué que a los 14 años fue objeto de un atentado por parte de los talibanes en el que recibió dos disparos en la cabeza junto con dos amigas, que también resultaron heridas cuando volvían a casa de la escuela. La valentía de estas niñas les hizo reflexionar, dedicando más clases a informarnos acerca de esta y otras muchas carencias que sufrían las mujeres afganas. Aprendieron que el valor y la abnegación pueden ayudar a salir de situaciones realmente duras. El ejemplo de Malala llegó lejos, hasta el punto de ser la persona más joven que, con 16 años, recibía el Premio Nobel de la Paz. Esto les permitió descubrir que las niñas de su entorno eran unas privilegiadas por gozar de uno de los derechos que nos convierte en personas y nos prepara para ser útiles en la vida, respetando a cuantos nos rodean. Estos días me embarga una profunda tristeza al pensar en todas esas mujeres que, en palabras de Nadia Anjuman, poetisa afgana, sienten una forzada soledad, dolor y tristeza ante el festín del opresor que les ha tapado la boca.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Al borde del mar

Aterradoras las imágenes de Alcanar en Tarragona, con esas inmensas riadas atravesando el pueblo. Uno de los lugares más afectados ha sido el campin Els Alfacs, donde más de 70 personas se tuvieron que refugiar, aunque afortunadamente no hubo ningún muerto. Una situación muy similar a la tragedia del campin de Biescas (Huesca) de la que se cumplió en agosto 20 años. 20 años en los que la Generalitat de Cataluña ha tenido tiempo para evitar que ese campin, al pie de dos barrancos, deje de ubicarse en un cauce que, tarde o temprano –y con la emergencia climática cada vez es más temprano que tarde– se inunde, ya sea por las lluvias o por las tormentas marinas, como la borrasca Gloria en 2020, por estar al borde del mar. Nuestras Administraciones tienen el deber de protegernos. Hemos construido en barrancos, y junto al mar, en un urbanismo desaforado, y su deber es eliminar esas barreras arquitectónicas para permitir que el agua pueda fluir sin destrozar vidas y bienes, en algunos casos será necesario expropiar, pero deben ser valientes y mirar a largo plazo.

Moisés Barco Pérez. ZARAGOZA

Celebrar reencuentros

"¡Una cerveza!" , pido mientras saludo volver a encontrarme con mi viejo amigo. El tiempo, imparable, nunca debió ser testigo de tan largo silencio. La rubia y seductora cerveza, bien fría, es cómplice de viejos recuerdos. Eufóricos, chocamos nuestras jarras, mientras nos apresuramos a contar nuestras vidas. Son momentos emocionantes y divertidos. La cerveza, bebida de reyes y emperadores, de nobles y soldados, brilla como rayos de sol mientras reímos y explicamos nuestra suerte. No es momento de pena ni de tristeza. La cerveza siempre es compañera de los buenos momentos vividos. Juntos recordamos tiempos felices y, voluntariamente, ignoramos tristezas e infortunios. Es hora de celebrar el reencuentro. El vino ahoga las penas. El café, siempre misterioso, es testigo de secretos inconfesables y relatos indebidos. Pero la cerveza es fiesta, alegría. Aplaca la sed de este nuestro clima desértico y caluroso. Su sabor, amargo y sensual, es milenario. Tiene nombre de santo o de abad o de piedra preciosa. Entre cervezas contamos el relato de lo que pudo ser y no fue, y de lo que fue y no debió ser. Amiga cerveza, eres refrescante, rubia, dorada pero siempre tentadora. También compañera Has sido testigo del pasado, querida en el presente y deseada en el futuro. Zaragoza, tierra árida y caliente, nos ofrece su cerveza con nombre de chica que cautiva, y anima tanto como refresca. ¡Tabernero, otra Ámbar! Brindemos, que la vida continua.

Jesús Añaños Vinué. Zaragoza

Fiestas: no, pero sí

Las fiestas del Pilar serán una mezcla de ‘no fiestas’ y de ‘sí fiestas’ o unas fiestas a medio gas. Se suprimen la fiestas oficiales pero habrá fiestas oficiosas. Se suprime el pregón, no así la Ofrenda de Flores, ferias y algunos otros actos culturales, salvo que las condiciones sanitarias lo impidan y cumpliendo las normas. Sí, pero no; no, pero sí: una nueva modalidad de fiestas. El Gobierno de Aragón no ve la necesidad de celebrar las fiestas del Pilar ante el panorama que presenta la pandemia y a pesar de estar más del 70% de la población aragonesa vacunada. El Ayuntamiento no piensa lo mismo y se salvarán algunos actos para dar una sensación de que hay fiestas, aunque controladas por las autoridades competentes. Ha sido una decisión salomónica. No creo que el público joven entienda o acate esta clase de medias fiestas y, ante la duda, no se privará de hacer botellones y quedadas. ¿Nos tendremos que poner también medio cachirulo?

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Curso de la esperanza

En unos días comienza un nuevo curso cargado de ilusión para la comunidad escolar y trufado por la incertidumbre de una covid aún vivita y coleando. Los departamentos de Educación y el Ministerio, junto a las autoridades sanitarias, han elaborado unos protocolos para hacer prioritaria la presencialidad en las aulas y solo el tiempo dará o quitará razones. Todos ansiamos una mínima normalidad, que no haya restricciones, que desparezcan los grupos burbuja, que los recreos sean como antes, pero tal vez solo lo consigamos con un 90% de vacunados. Digo esto para que no nos coja el toro de nuevo, para que siempre haya un plan b en la recámara, para que sigamos con el refuerzo de profesorado del curso pasado que dio buen resultado, en definitiva, para salvaguardar siempre principalmente a las personas por encima de programas o rendimientos académicos que quedan muy bien sobre el papel. Este debe ser el curso de la esperanza y eso lo harán posible los actores principales: el profesorado y trabajadores de los centros, no los políticos desde sus alejadas poltronas. Ojalá sea el curso del principio del fin.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

