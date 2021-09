Terrazas y normas

El pasado viernes día 3 de septiembre se han cumplido dos meses desde la entrada en vigor de la ordenanza de veladores del Ayuntamiento de Zaragoza. Solo me voy a centrar en dos de las obligaciones más evidentes de los negocios de hostelería. Uno, disponer en las terrazas con más de veinticinco metros cuadrados de superficie de un sonómetro; y dos, delimitar el perímetro de la terraza con una línea pintada sobre el suelo, para evitar ocupar más espacio del aprobado. Todavía no he encontrado durante mis paseos diarios por Zaragoza ninguna terraza que cumpla con estas normas. Más bien he visto terrazas asediando bancos, o que un día las mesas están junto a las fachadas y al siguiente unos metros más allá. De esta manera nos encontramos los ciudadanos con la desidia de los hosteleros en cumplir con sus obligaciones y la inoperancia del Ayuntamiento en hacer cumplir las normas. Normas que se aprueban para mejorar la convivencia en la ciudad.

Manuel Vargas Ramírez

ZARAGOZA

Nocturno

Han bajado las temperaturas y el temporal ha hecho estragos en la península. ¡Y pensar que hace solo una semana un grillo venido de no sé donde nos amenizaba las vigilias nocturnas! Dicen que lo trajo el cierzo, o que vino de los campos colindantes. Durante el mes de agosto los operarios de Zaragoza Limpia quitaron la maleza de esos eriales, acumulada desde antes de la pandemia. En el patio de luces el llanto de un bebé o una radio en la lejanía mitigaban a ratos ese zumbido de la garriga. Ese grillar nos sumió en un sueño meridional como salido de ‘Cartas desde mi molino’, la entrañable novela de Alphonse Daudet. El cambio climático ya está en marcha. Por mi parte, espero recordar esas noches mediterráneas, en mi barrio, que nada le tenían que envidiar a las de otros veranos registrados en viejas novelas apolilladas. El canto de ese grillo parecía una despedida.

Sonia Santibáñez Mombiela

ZARAGOZA

Las palabras del Papa

Pues no Santidad. Aquí no es infalible. Lo primero que se tiene que hacer para reconciliarse con la historia es recordarla. No voy a entrar en los motivos, pero es la que tenemos y no la podemos cambiar. Pero lo que no se puede admitir es que algunos -una minoría- quieran modificarla a su antojo para conseguir la desunión de una nación como es España, donde todos tenemos el derecho de buscar una voluntad decidida y compartida -insisto, entre todos- respecto a una independencia o un separatismo o un trato discriminatorio que pudiera suponer un agravio comparativo. Así hicimos una transición que nos costó mucho y de la que nos sentimos orgullosos y satisfechos -al menos la mayoría-. Que no valore Su Santidad si lo hicimos bien o mal. Hicimos lo que pudimos y si se hizo algo mal tenga Su Santidad en cuenta que ‘errare humanum est’. Siga Su Santidad en su sagrado cometido en la Iglesia y el cristianismo. Le queda mucho trabajo y cada día día más difícil.

Mariano Ara Báguena

ZARAGOZA

Aprender a los 80

En uno de los momentos de descanso en vacaciones del verano 2021, no carente de los sinsabores que todos conocemos y desearíamos que pasaran lo más pronto posible, creyendo tener olvidadas las lecciones recibidas en mi colegio Cisneros de Zaragoza, donde, verdaderamente contenta, asistí en mis años de escolarización, ¡qué curioso!, vinieron dichas lecciones a mi memoria por la ayuda que pretendían dispensarme, años atrás, ciertas improvisadas ‘docentes’ (también ellas alcanzando los 80 años de edad) diciéndome cómo se compone un menú fácil, sencillo, rápido y nutritivo y así no hacía falta ir al restaurante. Curioso también. Aunque no tenían en cuenta que, habiendo cocinado en mi casa durante cincuenta años, al menos en vacaciones merecía la jubilación. De todas formas, mi agradecimiento fue para todas ellas. Sé que lo hacían con la mejor intención y además consiguieron que recordara mis felices lecciones del colegio. Sí creo que se puede y se debe intentar aprender a los 80 y más, según dejó dicho el ingenio de nuestro gran pintor, pero solo si la intención proviene de nuestro intelecto. Cuando ya daba por terminada esta carta para enviarla a mi tan apreciado y antiguo amigo HERALDO, leo en él algo que también lo encuentro curioso. Según nos comenta Víctor Orcástegui, se está incrementando la idea de que tenemos que fijarnos más en la propagación del coronavirus a través del aire (por los aerosoles). De nuevo las lecciones de mi colegio: «No debemos aspirar aire viciado porque moriríamos asfixiados». No sé si se relaciona exactamente con lo mismo, pero me resulta curioso.

Mary Carmen Alejaldre Cabeza

Zaragoza

El medio ambiente, una cuestión de supervivencia

Cada cierto tiempo nuestro planeta tiene ciclos naturales que se van cumpliendo, entre los que están los cambios climáticos. Cierto que hace miles de años los glaciares ocupaban un gran porcentaje de la superficie terrestre. Poco a poco fueron sucediendo cambios que pusieron fin a ese período. Pero a partir de la revolución industrial, solo han pasado 150 años, los cambios se suceden de una manera acelerada, debido al aumento de los gases responsables del efecto invernadero, producido por el crecimiento imparable de la población, hoy cinco veces mayor y con ello una imparable mayor actividad química en un mundo de progreso imparable. Como resultado, un mayor aumento del calentamiento global de la Tierra; con ello, ciclos de fenómenos meteorológicos extremos. Lo que Mariano Medina en su día llamó gota fría, hoy DANA, en estos días media España, antes Alemania, Bélgica y Países Bajos, han sufrido sus efectos, en algunos casos devastadores. Cierto que la masa gaseosa que constituye la capa externa y envolvente de la Tierra es terreno abonado para ciclos de sequías, incendios, inundaciones y temporales de viento, pero sin querer ser alarmista estos fenómenos atmosféricos cada vez son más frecuentes y con mayor virulencia. Actualmente estamos siendo testigos de un nivel de destrucción y devastación totalmente nuevo y aterrador. La naturaleza es una de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos pero desgraciadamente no siempre somos conscientes de la importancia que tiene. Hoy en día, el medio ambiente y el mundo en el que vivimos se ven gravemente amenazados por culpa de las acciones del hombre. Proteger el medio ambiente no es un lujo que podemos escoger disfrutar, sino una cuestión de supervivencia.

Daniel Gallardo Marín

GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)