Estamos en la sala de espera del otoño y el sol ya no levanta la voz.

La política sigue siendo ese lugar difícil donde algunos se adiestran, más si cabe, en convertir la palabra en golpe de karateca. Pedro Sánchez ha veraneado en Lanzarote, lo necesitaba, y quizá ha preparado nuevos villancicos. Un presidente italiano, Andreotti, con el objeto de purificarse, iba de vacaciones a un convento de ursulinas en Cortina d’Ampezzo.

Yo pensé ir unos días a San Pedro de Cardeña, un lugar que le gustaba al Cid, pero solo estuve una mañana que fue imborrable. Y un monje cisterciense, desinhibido y anticoñazo, me explicó los detalles del monasterio, me dijo que el 'Hola' no se lee allí y que el último monje que ha entrado es un físico nuclear. Le pregunté si el alma es un crucigrama. Acarició su escapulario y me contestó.

Después de escuchar al monje vi un galgo que subía a un coche. Los galgos llevan un smoking natural y transmiten dulzura. Umbral dijo que es como el violín en perro. Este verano he visto a varios y recuerdo uno, junto a la playa de Noja, una tarde lluviosa y fría, que llevaba puesto un impermeable y parecía un modelo de alta costura. A los galgos se les ha maltratado y ahorcarlos ha sido, qué vileza, una práctica frecuente.

Recuerdo un galgo afgano, animal hermoso donde los haya. Ese recuerdo me lleva a Afganistán porque Estados Unidos ha despegado sus velcros. Allí los talibanes toman té, pero remueven el azúcar con un Kalashnikov. Creo que las cucharillas también han comenzado a temblar.