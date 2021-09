Hace menos de un mes, al volver de una caminata por la playa, entre al súper a comprar unos tomates y alguna cosilla más, si bien acabé con tres bolsas en mis manos y sin carro. Al llegar al cruce de una calle con una plazoleta, vi venir en perpendicular un patinete a toda velocidad. Si en las ciudades creemos que van deprisa, no quiere ni contarles cómo circulan por las zonas turísticas. Yo andaba con un paso tan lento que podría haber pasado sin necesidad de frenar y no me hubiera atropellado. A pesar de ello, frenó de lejos y, al llegar casi a mi altura y como si de un paso de cebra se tratara, oí una voz que decía: «Pase, caballero». Instintivamente contesté «gracias» y crucé con paso parsimonioso. Apenas había terminado de cruzar, aquella voz me dijo: «Buen día», a lo que contesté «igualmente». Aquello ya me superó y no podía dar crédito. Unos segundos después reaccioné y pensé en pararme a hablar con ella, una chica veinteañera, pero había vuelto a alcanzar ya tal velocidad que me resultó imposible. Simplemente le hubiera vuelto a dar las gracias y a felicitarla por su civismo y educación. No paro de recordar el suceso y me pregunto si no sería una extraterrestre, o si realmente no ocurrió y fue un sueño. Creo que fue cierto porque terminé comiéndome los tomates. Aunque, tanta amabilidad, a pleno sol y a las dos de la tarde... no sé, no sé.

José Carlos Utrilla Fernández

ZARAGOZA

Los militares españoles y Afganistán

La actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los militares en la evacuación de Afganistán es hoy por todos bendecida, al igual que las actuaciones de las Fuerzas Armadas durante la pandemia, incendios, inundaciones y distintas catástrofes: «En tiempos de necesidad, Dios es implorado y los militares aclamados, cuando esta ha pasado, Dios es olvidado y el militar despreciado». Bien, estamos en la fase de aclamación, pero los militares españoles son muchísimo más valorados fuera que dentro de España. La ministra de Defensa saca beneficio político y lanza mensajes sobre la heroicidad de sus administrados, pero la realidad es que ciertamente son héroes porque arriesgan su vida por un poco más del salario mínimo interprofesional, son los militares los peor pagados de todas las administraciones, cualquier policía local, nacional, guardia civil, ertzaina o mosso dobla el sueldo a un soldado, que consigue ajustar sus cuentas a base de participar en misiones internacionales porque desde el Ministerio se les niega el pan y la sal. Cuando participan en misiones en el extranjero se aprecia el reconocimiento de las tropas con las que colaboran, Bosnia, Afganistán, Líbano, Malí, Somalia, República Centroafricana, etc. Mientras, en España a veces se les trata de vividores y de no hacer nada, se les repudia hasta que las circunstancias se complican. Hay que reconocer la labor de nuestras Fuerzas Armadas siempre, pues son las que nos permiten disfrutar de la libertad. Las imágenes de lo que ocurre en Afganistán son muestra de lo que significan la libertad y la seguridad. Decían los romanos, ‘si vis pacem para bellum’, si quieres la paz prepárate para la guerra.

Agustín Aznar Sánchez

Zaragoza

Asfaltar o parchear

Tras años de espera y muchos parcheados han asfaltado por fin parte de la avenida Pablo Gargallo en el tramo de doble dirección de Puerta Sancho. Pero una vez más nuestro gozo en un pozo. El tramo dirección centro ha resultado casi completamente asfaltado; y digo casi porque les han faltado unos diez metros en los que han dejado asfalto antiguo. El tramo de dirección al rastro sin embargo ha resultado menos agraciado y aquí escasamente la cuarta parte ha sido arreglada. Una vez metidos en obras, ¿no es mejor asfaltar la calle entera? Las molestias hubieran sido las mismas pero el resultado sería no tocar la calle de nuevo durante años. Así el año que viene volveremos vez a parchear.

Carlos Alonso González

ZARAGOZA

¿Agustina? No, ¡Teresa de Aragón!

«Si alguien me dijera que podía volver atrás en el tiempo y no quedarme en una silla de ruedas, le diría que no, si eso significaba que no iba a vivir las experiencias que he tenido desde el día que dejé de caminar». Con esta frase tan sorprendente comienza Teresa Perales ‘de Aragón’ su libro ‘La fuerza de un sueño’. Un sueño ampliamente realizado tras haber participado en seis Juegos Paralímpicos con la hazaña, a sus 45 años, de haberse colgado en el cuello nada menos que ¡27 medallas! Será harto difícil que nadie, en el futuro consiga, ya no batir, sino siquiera igualar ese récord. Y estoy convencido de que esta ¿última? experiencia ha superado a las anteriores. ¡Enhorabuena, Teresa! Y enhorabuena también para ti, Nano, por tener una madre supercampeona.

Indalecio Alquézar Juste

La reforma de la avenida de Navarra

Al tener fecha prevista la deseada y necesaria renovación de la avenida de Navarra, para empezar a comienzos de 2022, quedan atrás bulos como aquel que repetía la gente: «Por esta avenida pasará la segunda linea de tranvía», y otros rumores de dudoso fundamento que siempre concluían: «Por eso, aquí no hay que hacer nada». Afortunadamente, el Ayuntamiento ha elaborado un plan que no es solo restauración cosmética de la superficie, sino que atiende también a las necesidades del subsuelo, incluye renovación de muchos cables, de tuberías muy viejas, en previsión de reventones, etc. El plan incluye una remodelación muy oportuna para poner la avenida acorde con las necesidades actuales, por ejemplo, según el incremento de la densidad demográfica, en aumento también en su entorno, con nuevos edificios. O la actual tendencia de peatonalizar plazas y calles para limitar concentraciones excesivas de coches, porque el continuo aumento del parque automovilístico obliga a ello. Reducir un carril para el tráfico en cada sentido, en este caso, es poner el reloj en la hora del siglo XXI, y es posible gracias a que la avenida Ciudad de Soria, en paralelo a la avenida de Navarra, da acceso a la estación intermodal y es entrada y salida de la ciudad. Esta reforma pacificará la avenida de Navarra, permitirá aceras amplias, sombras protectoras, bancos en entornos acogedores, y creará ambiente agradable para los numerosos peatones, vecinos y turistas que cada día la transitan. Además, revitalizará el comercio de proximidad, que genera puestos de trabajo, etc. Ante el próximo comienzo de las obras, recomendar prudencia y sentido común, como sinónimo de hacer solo actuaciones mínimas en las aceras, sería considerar este asunto sin amplitud de miras.

José Murillo Berges

ZARAGOZA