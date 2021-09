Libertad, censura y redes

La naturaleza humana tiende a justificar con bastante facilidad las restricciones y sanciones que afectan a los demás. No tanto las que afectan a uno mismo.

Pero, por eso de que, abierta la veda de la restricción y la sanción, algún día pueda llegar a afectarnos, es conveniente no ser tan permisivos con lo que les ocurra a los otros. Al fin y al cabo, los ‘otros’ podemos ser algún día ‘nosotros’ mismos.

Algo así está pasando en las redes sociales y las limitaciones que en las mismas establecen las grandes plataformas de Internet. Con gran alegría se admitió la suspensión de las cuentas de Donald Trump en Facebook y Twitter. Esta alegría se ha visto matizada cuando la suspensión se ha ido extendiendo a otros usuarios. En el cuarto trimestre de 2020 Facebook eliminó alrededor de 27 millones de contenidos clasificados como discurso de odio. La cuestión ha llegado al Tribunal Supremo de Justicia de Alemania, que se ha pronunciado en una sentencia de finales del mes de julio que sin duda abre un camino sobre el que transitarán también nuestros tribunales.

Las grandes plataformas de Internet (Twitter, Facebook, Instagram y Google) han creado sus propias normas para controlar el contenido que circula en ellas. Sin embargo, sus regulaciones resultan poco transparentes para los usuarios que ven restringido su derecho a la libertad de expresión. ¿Pueden estas plataformas crear libremente sus propias normas y bloquear a sus usuarios? ¿O están estas plataformas sometidas a las normas de los Estados y, por tanto, a los derechos fundamentales de sus ciudadanos?

Desde los primeros años el Tribunal Constitucional español, siguiendo la senda del alemán, afirmó que las empresas privadas están vinculadas por la Constitución y los derechos fundamentales. Por ejemplo, sin estar todavía vigente el Estatuto de los Trabajadores, el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional por violación del principio de igualdad un despido a una mujer por haber contraído matrimonio que realizó una empresa. Las empresas, por tanto, no pueden desconocer los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española. Tampoco el derecho a la libertad de expresión.

No obstante, el respeto debido de los derechos fundamentales por parte de las empresas queda modulado en el caso de las empresas y tareas llamadas «de tendencia». Por ejemplo, en un colegio de ideario católico se puede restringir la libertad religiosa de sus trabajadores. Así lo aceptan en su contrato. O un periódico que tiene una línea editorial concreta puede decidir lo que se publica en el mismo, limitando el derecho a la libertad de expresión. Esto no significa que las empresas «de tendencia» puedan saltarse los derechos fundamentales, sino que pueden restringirlos con determinadas condiciones.

Aunque no creo que las grandes plataformas de Internet puedan equipararse a las empresas «de tendencia», ya que no tienen línea editorial, el Tribunal Supremo alemán ha aplicado unos criterios muy similares a los aplicados a las mismas. En este sentido, la sentencia admite que Facebook tenga derecho a eliminar determinadas publicaciones o bloquear cuentas. Se entiende que en ejercicio de su libertad de empresa. No obstante, esta limitación no la puede ejercer de cualquier manera o tal y como se está haciendo. El respeto a la libertad de expresión exige que la empresa tenga unas directrices transparentes respecto a las limitaciones a la libertad de expresión, informe al usuario sobre el motivo concreto de la eliminación del contenido y que le permita discutir la decisión. En caso contrario el usuario tendrá derecho a la reactivación del contenido y a no ser bloqueado en la red. En definitiva, no cabe el trazo grueso cuando hablamos de derechos. Ni siquiera cuando hablamos de los derechos de los demás.

Eva Sáenz Royo es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza