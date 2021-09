Me gustan los aeropuertos porque son espacios que viven al otro lado.

Son el mundo más allá del espejo de Alicia: un crisol de lenguas que navegan entre puertas, cintas transportadoras y escaleras mecánicas. Palabras que se encuentran en algún lugar del aire donde bailan valses y tangos mecidas por la respiración de quienes corren para llegar al embarque, o de quienes pasean para hacer tiempo hasta el próximo avión. ¿Cómo se hace el tiempo? ¿Se hace el tiempo? ¿O es el tiempo el que nos teje dentro de la armadura en la que creemos estar protegidos de nosotros mismos? Me ha tocado correr algunas veces por largos pasillos aeroportuarios que se parecen a aquellos con los que soñaba de niña antes de despertarme angustiada, sudorosa y en medio de sábanas mojadas por mi vómito de criatura asustadiza. También he paseado lentamente por las tiendas de perfumes, de bombones y de licores. Me gustaba probar cada uno de los perfumes más caros en diferentes partes de mi piel: en el dorso de la mano izquierda el primero, en el antebrazo el segundo, en un dedo el tercero, y así hasta acabar rebozada en aromas que me convertían durante unas horas en Sherezade, en Salomé. O en Alicia. Pero hay espejos que estos días nos muestran un mundo al revés, más allá de nosotros, tejido de polvo y lágrimas; un mundo al que no queremos mirar para no vernos, porque somos uno y somos todos. Nosotros, criaturas que nos embalsamamos en perfumes caros dentro de terminales de neón. Sin tiempo y sin armadura.