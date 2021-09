Argumentación y democracia

El acceso de los ciudadanos a los argumentos y las argumentaciones de gobernantes, legisladores y jueces es uno de los fundamentos de las democracias; una de las condiciones que permiten su desarrollo.

La reciente y desde ahora imprescindible síntesis de Laura Sancho Rocher (‘El nacimiento de la democracia’, 2021) difunde información precisa y muy novedosa acerca de la relevancia del sofisticado sistema de asambleas y consejos sobre los que se construyeron los distintos tipos y grados de lo que sintéticamente llamamos ‘democracia ateniense’. Para tomar decisiones había primero que aprender el método, el procedimiento de toma de decisiones; para ello los habitantes de Atenas que tenían derechos políticos podían asistir a debates y confrontaciones de los mejores; Tucídides, Jenofonte, Demóstenes... nos transmiten muchas de esas intervenciones. Es cierto que por esa puerta de la retórica se introdujeron ya tramposos y manipuladores: los primeros demagogos espurios.

Saltando -sé que es mucho saltar- los modelos de la Roma republicana e imperial, sigue un periodo de opacidad de la argumentación política que llega hasta la aparición de periódicos impresos de tirada significativa, es decir, finales del siglo XVIII. Desde entonces hubo una posibilidad teórica de acceso a los diarios oficiales, que fueron ofreciendo transcripciones cada vez más completas de los debates y argumentos que fundamentaban las decisiones legislativas y de justicia. Como se puede imaginar, las consultas de esas fuentes directas eran muy escasas. La actividad de las instituciones era seguida por una élite de ciudadanos -los que sabían y quería leer información política- a través de narraciones de periódicos, convertidos así en instrumento de aquella incipiente democratización de nuevo cuño.

El cambio ha podido ser profundo en las últimas décadas, cuando empezaron las ediciones digitales de los diarios oficiales; la disponibilidad de estos recursos podría haber propiciado un salto cualitativo en nuestra cultura política y parlamentaria, pero parece que la oportunidad se desaprovecha; las consultas habrán pasado de unas decenas a solo algunas centenas. No es un reproche, porque en su formato actual estas ediciones oficiales son escasamente útiles. Las intervenciones son artificiosas, pobres, previsibles; más monólogos superpuestos precocinados que auténticos diálogos.

Leer actas de la Restauración o de la Segunda República es entretenido: se anotaba todo (‘gritos desde la bancada de x’ ‘el diputado z airado, abandona la tribuna...’, ‘¡traidor, traidor!’). Ahora las presidencias de las Cámaras ordenan la alteración de la transcripción de la literalidad de intervenciones que, por considerarlas groseras o impropias, pueden herir sensibilidades. Aplican un filtro de lo parlamentariamente correcto que dice mucho de la cursilería de un tipo extendido de dirigentes de nuestra sociedad.

Estos criterios ñoños han conseguido dar la vuelta a principios básicos de la cultura política: los parlamentos fueron el primer ámbito en que se desarrolló la libertad de expresión: lo que se decía en el parlamento quedaba en el parlamento y no saltaba a los tribunales. Ahora este principio se ha adaptado al momento presente; ya no es Besteiro el que lo invoca, sino los futbolistas: ‘lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario’. Supongo que ya no interesa tanto proteger la intensidad y sinceridad del debate político, como los sagrados misterios del fútbol.

En un momento de hipertrofia de la libertad de expresión -que se invoca para proteger del reproche penal actos inequívoca y gravemente ofensivos- llama la atención la atrofia de ese principio en el ámbito parlamentario en que surgió, para el que surgió. Argumentaciones truncadas, autocensuradas, temerosas de las reacciones de los incontables ofendidos potenciales; artificiosas.

Si el ciudadano aprende razonamiento político de la observación de las actuaciones de los profesionales, no puede sorprendernos que los razonamientos cívicos se empobrezcan hasta convertir los programas magacín en fuente de autoridad técnica, intelectual y moral. El razonamiento político y jurídico-político puede componer piezas hermosas y armónicas como sinfonías y cuartetos, pero parece que también en esto hemos cambiado a Philip Glass o Einaudi por el reguetón.

Jesús Morales Arrizabalaga es profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza