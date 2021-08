Un premio a la investigación

Los veranos de antes no eran tan pródigos en noticias como los de ahora, en los que el mundo gira a una velocidad inusitada y produce innumerables noticias, muchas de ellas por desgracia tristes y lamentables. Por eso cronistas y escribidores andaban a la caza de algún acontecimiento noticiable y si no lo hallaban, se inventaban aquellas ‘serpientes de verano’ con las que rellenar los espacios de los diarios.

Pero no todo son hoy noticias desdichadas; pues escudriñando los rincones de los periódicos se encuentra uno a veces con informaciones reconfortantes, como esa que saltó hace algunas semanas y daba cuenta de la concesión de un valioso premio de investigación a un equipo investigador de la Universidad San Jorge de Zaragoza, concedido por la ACM (Association for Computing Machinery), una veterana e interesante organización académica estadounidense que lleva a sus espaldas décadas de estudios y trabajos en temas de computación y desarrollo de sistemas informáticos. Los premiados con los ‘Humies’ que otorga esta asociación han sido este año un equipo investigador de Google y la Universidad de Stanford, lo que da idea del nivel o trascendencia de la aportación de los investigadores de la Universidad San Jorge.

El trabajo premiado consiste en la aplicación de una línea de investigación que el equipo llama ‘modelado genético’ a la generación de contenidos nuevos. El resultado presentado es un motor de sugerencias de contenido de videojuegos que reduce el trabajo de los ‘guionistas’ para crear nuevos escenarios de diez meses a cinco horas, ya que partiendo de toda la información previamente acumulada el sistema ofrece una ampliación o prolongación de la historia utilizando toda una compleja red de algoritmos. Como es natural, aunque se trata de una aplicación diseñada para los videojuegos, no cabe duda de que su utilidad sirve también para toda clase de programas de creación.

Llena de satisfacción que la joven Universidad San Jorge haya apostado decididamente por la investigación y, sobre todo, que haya conseguido un prestigioso premio, que sin duda habrá de servir de estímulo para nuevos estudios.

En la concepción orteguiana de la Universidad la investigación forma parte de su misión como componente esencial: "Una atmósfera cargada de entusiasmos y esfuerzos científicos es el supuesto radical para la existencia de la Universidad" (‘Misión de la Universidad’, de José Ortega y Gasset). Me consta que a la San Jorge entusiasmos no le faltan; si ahora saben añadir, valorar y mantener esos esfuerzos científicos que suponen dedicar recursos y personas a la investigación, habrán completado las bases y fundamentos de una universidad moderna al servicio de la sociedad en la que vive y de la que vive.

No es fácil abrirse camino entre los centenares de universidades del mundo para ocupar un puesto digno y prestigioso; la joven San Jorge está sin duda dando los pasos necesarios. Que no decaiga el entusiasmo y que no se olvide que la autoexigencia es un valor que siempre debe estar presente en todo proyecto universitario.