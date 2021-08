El 14 de julio, el BCE lanzó un proyecto sobre el euro digital.

Entre las razones que lo justifican destacan las de atender las necesidades de los europeos, impedir actividades ilícitas y evitar cualquier impacto no deseado en la estabilidad financiera y la política monetaria. En este contexto, la internacionalización del euro es una prioridad, y el objetivo general de la Comisión Europea de fomentar la apertura, la fuerza y la resiliencia del sistema económico y financiero es una necesidad. Un protagonismo más potente del euro a nivel global debería basarse en el refuerzo y el desarrollo de los cimientos de la Unión Económica y Monetaria, y en la consolidación de la economía de la zona euro y de sus Estados. La amplia aceptación de la deuda emitida por la UE en los programas de lucha contra la pandemia, y el acuerdo sobre EU Next Generation constituyen una oportunidad para promover el papel del euro en los mercados internacionales. Además, se requieren pasos firmes en dos frentes: en la regulación de los mercados de cripto-activos y en la emisión de un euro digital. Si se pretende garantizar la autonomía estratégica de la economía europea es necesario actuar primero, desarrollando la flexibilidad de las infraestructuras del mercado ante situaciones adversas y, segundo, promoviendo soluciones de pago de la UE transfronterizas, competitivas, seguras e innovadoras para minimizar los riesgos de una dependencia excesiva de medios de pago y tecnología extranjera. En este proceso, no exento de riesgos y obstáculos, está trabajando el BCE.

Yolanda Gamarra es catedrática de Derecho internacional público y Relaciones Internacionales