Atentados en Kabul

Los ataques terroristas de ayer en las proximidades del aeropuerto de Kabul añaden un punto trágico al drama que se vive en estos momentos en Afganistán; y vienen a complicar aún más unas operaciones de evacuación que ya eran arriesgadas y muy difíciles.

Los atentados deben ser condenados sin ninguna reserva como actos criminales. Que demuestran además la peligrosa presencia activa en aquel país de organizaciones yihadistas que escapan al control de los propios talibanes y que suponen una seria amenaza.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya habían alertado sobre la posibilidad de que se produjeran atentados terroristas en medio de la caótica situación que se vive en el aeropuerto de Kabul, lo que añadía una razón para no prolongar la evacuación. Hay que subrayar que, según todos los indicios, no se ha tratado de ataques perpetrados por los talibanes, sino que serían obra, posiblemente, de un grupo afín al Estado Islámico. El fanatismo común a diversos movimientos islamistas no impide que existan enfrentamientos entre ellos, de manera que los talibanes están en pugna tanto con el Estado Islámico como con facciones de Al Qaeda. Las bombas que estallaron ayer dejando un reguero de muertos y heridos, la mayoría de ellos civiles, muestran que algunas de estas organizaciones yihadistas tienen capacidad operativa en Afganistán y van a ser una amenaza tanto dentro del país como hacia el exterior. El arriesgado esfuerzo que están realizando los militares estadounidenses y europeos -entre ellos los españoles- para rescatar a sus colaboradores se ve seriamente entorpecido por un atentado que eleva aún más el peligro de su misión y hace poco probable que pueda mantenerse durante mucho tiempo. Occidente tendrá que buscar vías alternativas para evacuar a las personas que están en riesgo y habrá de mantenerse en alertar para hacer frente a posibles nuevas amenazas del yihadismo internacional.