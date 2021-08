Acogida a los refugiados

Los refugiados afganos que ayer comenzaron a llegar a Aragón, seriamente afectados por la dura experiencia que han vivido, han de recibir aquí, como en otras comunidades autónomas, una acogida solidaria y digna que facilite su protección e integración.

Mientras tanto, continúa el drama de la evacuación en Kabul, y las potencias occidentales tienen que presionar a los talibanes para conseguir rescatar a las personas cuya vida está más comprometida.

Cansados, desorientados y a veces con trastornos físicos y psíquicos, los miembros de algunas familias afganas han llegado ya a nuestra Comunidad. Y seguirán más, porque España tiene el compromiso de hacer todo lo posible para poner a salvo a las personas que han colaborado con la presencia militar y civil de nuestro país en Afganistán, así como a sus familiares. Es una obligación moral ineludible. Los refugiados afganos están siendo acogidos por organizaciones humanitarias y todas las administraciones tienen que cooperar en su proceso de adaptación e integración. Pero la evacuación de Kabul no ha terminado. Si, como parece, el presidente Biden no prolonga la intervención militar más allá del 31 de agosto, se quedarán en tierra muchas personas cuya vida estaría seriamente amenazada por el nuevo régimen. La reunión ayer del G-7 abre la expectativa de que las principales potencias occidentales, incluyendo a la Unión Europea, trabajen juntas para presionar a los talibanes y conseguir que permitan una salida segura de quienes tengan razones para temer represalias. Al mismo tiempo, hay que ser conscientes de que el drama de los refugiados afganos tiene ya otros escenarios. Miles de personas están abandonando el país a través de sus fronteras y Occidente no puede desentenderse de su suerte. Habrá que trabajar con los países limítrofes, como dijo ayer la presidenta de la Comisión Europea, pero Europa también debe prepararse para recibir contingentes de refugiados más numerosos.