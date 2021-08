Hoy les voy a hablar de algo que todos sentimos.

Desde hace años, cuando voy a una reunión en la que se va a tomar alguna decisión importante, dibujo un emoticón sonriente al principio de la misma y lo coloco en un sitio que mi vista no puede dejar de tropezar con él. La experiencia me ha demostrado que normalmente, entre las intervenciones de los asistentes, voy a escuchar muchos tipos de opiniones: algunas brillantes; otras improvisadas; aquellas otras que van deliberadamente dirigidas a obtener provecho del que las enuncia; sin olvidar las que intentan ofender… Y como sé que algunas de ellas me van a producir un estado de enfado o ira, miro al emoticón y respiro hondo.

Cuando me encuentro en este tipo de lances adulterados, irremisiblemente pienso que tengo que hacer algo, pero me surge la siguiente dicotomía, algo me dice «no lo hagas, te vas a meter en un jardín», lo que hace que intente reprimirme. Sin embargo, también hay otro algo que me susurra «no, no voy a aceptar esto, hay que reaccionar», y surge el impulso para reconducir la situación. Si tomo la primera postura, el resultado es que me quedo con inquietud y estrés, pero si gana el optimismo y opto por la segunda, a veces la ira me induce a la acción manifestando mi enojo, supongo que intentando minimizar esas desagradables sensaciones. El resultado es que cuando el emoticón no consigue su propósito, al final acabo descontento y diciéndome a mí mismo «no lo volveré a hacer más», como si hubiera cometido una falta.

Como soy dado al análisis de lo que me suele acontecer, le he dedicado tiempo a ver qué es eso que siento en esas ocasiones y al parecer es un producto de nuestra evolución que actúa como un mecanismo de autodefensa que nos ha permitido lidiar mejor con situaciones en las que sentimos una vulneración, ya sea física, intelectual o de algún otro tipo, proporcionándonos una forma subconsciente y rápida de reaccionar ante ese tipo de situaciones.

Socialmente, la ira se considera algo negativo. Sin embargo, da la casualidad de que la ira es útil en muchas ocasiones. Las preocupaciones y las amenazas pueden provocar estrés, que en exceso es un problema para nuestro organismo, porque, entre otras hormonas, desencadena la secreción de cortisol, que en demasía puede llegar a provocar un cuadro fisiológico perjudicial. Pero, miren por dónde, cuando experimentamos ira, resulta que se reducen los niveles de cortisol, disminuyendo a su vez el daño potencial causado por el estrés. Además, sepan que el cerebro bien formado sabe moderar los impulsos más primitivos de esa influencia emocional sobre el comportamiento para no pasarnos. Y conozcan también que el enojo es útil en las negociaciones, incluso cuando ambas partes manifiestan de forma clara su enfado, demostrando que hay motivación e interés por ambas partes para alcanzar algún resultado, y generando una sensación de sinceridad tácita entorno a todo lo que se dice en ella.

Todo esto que les cuento, considérenlo como algo típico de mi personalidad y no de la suya, y aclaro que me cuesta mucho enfadarme, pero es evidente que después de muchas experiencias vividas, pongo en duda la idea de que debamos reprimir siempre la ira y sugiero más bien que en ciertas ocasiones deberíamos dejar que salga atemperada para reducir el estrés y conseguir llegar a alguna conclusión, independientemente de quién se lleve el gato al agua. Así pues, ¿es una falta enfadarse de vez en cuando? Yo ya he manifestado mi opinión, creo que la ira no siempre es mala y, hay un trecho muy amplio entre la agresividad que podemos sentir y la hostilidad que llegamos a manifestar. La clave es la moderación, pero lo que nunca es aceptable es la participación educada, fría y anodina que suele encubrir otro tipo de intereses. Y ahora que lo pienso, la evolución podría haber optado por sustituir los enfados por besos y abrazos. Y cuanto más grave la discusión, más besos y abrazos… ¿Se habrá confundido?

Francisco José Serón Arbeloa es catedrático de la Universidad de Zaragoza