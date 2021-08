Todo comenzó el día que detuvieron a José Luis Moreno.

Despistados por el desamparo potencial de Monchito y teníamos a los golpistas en la calle. Tan grande era el regocijo que aprovechamos para jalear como buenos españoles al presidente de México, que utilizaba el viejo truco de cubrir sus miserias con el traje de la leyenda negra. Lean ‘La disputa del pasado’ coordinado por Emilio Lamo de Espinosa, reflexión contra la luz de gas. Perdón por lo de la luz y el gas. Ellos prometieron que cuando llegaran al Gobierno nadie tendría que poner alarmas en el móvil para poner lavadoras. Y mentían. Y les volverán a votar. Devolvamos el fuego a los dioses y compremos electricidad gala con sabor a uranio y a carbón de quinta del rey Mohamed. Reviso con exotismo ‘Rambo III’ en una vieja cinta VHS con esos agradecidos partisanos con flor de amapola en la oreja y aliento a té de menta mientras en los medios de comunicación cubren de cal blanca el rostro de los talibanes. Centro centrado, entre los sociópatas del burka y el cura de Carenas, que aprovecha al acabar la misa para anclar las estanterías de las feligresas viudas. Menos mal que Anabel Alonso recoge firmas para cambiar el mundo. Será en Second Life. ¿Siguen operativo los servidores de Second Life? Mientras las lágrimas de Ada Colau y el recibimiento al ciudadano Aitor Fresnedo son primera plana, el próximo año me pido dar matemáticas aplicadas a ciencias sociales. Si me invita a jamón en La Mareta una tarde le doy un repaso, presidente. Nadie se quedará atrás, solo un poco a oscuras.

Octavio Gómez Milián es profesor y escritor