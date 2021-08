Cartas al Director: "Cuando las ratas salen a la luz del día"

La presencia de una rata se convierte en noticia según el lugar en donde aparece. Sucedió hace poco en el Parlamento de Andalucía, provocando el correspondiente alboroto. El chiste fácil es decir que en todos los parlamentos hay ratas. Para la mayoría de las personas la presencia de una rata genera una reacción instantánea de pánico. Es una respuesta instintiva, atávica. A la rata se la relaciona también con la pobreza: es más pobre que una rata. La rata, a pesar de su pequeñez, causa asco, miedo y repulsión. Aunque existen muchas ratas, suelen permanecer ocultas, temen al ser humano y suelen salir de sus madrigueras por la noche; su presencia a la luz del día dispara las alarmas y eso que los especialistas dicen que jamás atacan a las personas. El otro día apareció una en una tienda de la plaza del Carmen de Zaragoza, subió por estanterías e hizo un recorrido por el establecimiento hasta ser desalojada por un par de guardias civiles que pasaban por allí. No se sabe a dónde fue a parar. Sin embargo, hay amantes de las ratas, una afición poco comprensible. Más comprensible es la ‘musofobia’, fobia a ratas y ratones. Según estimaciones en España hay casi 20 millones de ratas. Si salieran todas a la calle mucha gente no saldría de casa. Tendríamos más miedo a ellas que al coronavirus. Ante tanta rata, lo extraño es no cruzarse con algunas todos los días. El cambio climático contribuye a su proliferación. El aumento de las temperaturas suaviza los inviernos y caldea los veranos, un acelerante para la reproducción de la especie, ya de por sí muy prolífica. El confinamiento y el cierre de los restaurantes hicieron que las ratas se volvieran más agresivas, pues les faltaba alimento. Como hay gustos para todo, algunos ciudadanos tienen ratas de mascotas en sus viviendas y dicen que es un animal sociable y cariñoso.

Antonio Nadal Pería ZARAGOZA

Actitudes incívicas

De un tiempo a esta parte, en Zaragoza son habituales los comportamientos incívicos, sin que, a mi juicio, la autoridad responsable actué con las debidas determinación y eficacia; pero como sería prolijo citarlas todas, sirva de ejemplo esta, de la que fui protagonista, en fecha reciente, cuando afeé la conducta de un ¿señor? que, en pleno día, orinaba en la plaza Mariano Arregui. Créanme, no estaba loco ni borracho; opino que simplemente le dio por ahí; y ni se turbó, ni se avergonzó, ni nada. Al contrario: me puso de vuelta y media, mientras todos los asistentes a la escena callaban o miraban para otro lado y mi cara era una muestra de frustración y estupidez. Informado mi esposo, respondió: Me suena que hay una ley de ‘libertinaje sostenible’ o algo así.

Azucena Torres Gálvez

ZARAGOZA

La 1 de TVE

La 1 de la televisión pública está en caída libre en lo referente a cuota de espectadores. Con un escaso 8,7%, la cadena pública no consigue conectar con unos televidentes que prefieren visualizar Telecinco y Antena 3, e incluso las cadenas temáticas, dado que las tres opciones superan a La 1. Yo no soy televidente, pero sí que soy contribuyente en el pago de mis impuestos, que contribuyen a conformar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La financiación de la cadena pública proviene de 500 millones de los PGE, que permiten que esta cadena siga en activo. ¿Si cada mes pierde cuota de televidentes, tiene sentido mantener esta situación? Disponer de una televisión pública es necesario para transmitir cultura a los ciudadanos y dejar los espacios de ocio y entretenimiento a las privadas. Tal vez con este cambio de estrategia la financiación pública sería mucho menor y el ahorro se podría destinar a situaciones tan candentes como lo relacionado con la energía, ya sea por la electricidad o la locomoción. Tal vez con ello se podría aminorar el incremento del IPC, permitiendo un respiro a unos ciudadanos que cada día tenemos más dificultades para seguir el ritmo actual de los precios y servicios; si el transporte se abarata, en los alimentos también debería repercutir. Tal vez es más fácil este camino que no el que ha planteado la secretaria de Estado de Energía, al considerar que se precisa de un consenso político para rebajar los precios energéticos, que por desgracia en nuestro país es un brindis al sol. En cualquier empresa privada, este cambio ya se hubiese realizado. Pero en lo referido a lo público, el piñón fijo es el que manda, demostrando que somos un país de costumbres.

Pedro Marín Usón

Zaragoza

Mejor que no piensen

Puesto que cada movimiento que hace el Gobierno de la nación se realiza por ideología y no para el bienestar de los ciudadanos, prefiero que no piensen. Cuando oigo hablar de montar una compañía eléctrica estatal, ¡qué miedo me da! Solo se me ocurre la cantidad de amigos y ex de todos los tipos que colocarían allí. Si ahora nos quejamos del precio de la luz, con la nueva compañía pagaríamos el doble y solo por amor a la patria. No me fío ni un pelo de sus propósitos de nacionalizar. Me pasa por la mente la cantidad de chiringuitos de nuestro país montados para favorecer a los ciudadanos y que han resultado fondos reservados para los amigos de los inventores de los chanchullos. Por favor, olvídense de abrir empresas estatales, siempre se puede negociar con las grandes corporaciones, sobre todo si no se tiene compromisos con ellas por los sillones que necesitan crear para todos los personajillos que cuando abandonan la política, y ante su incapacidad de ganarse la vida fuera de ella, son colocados con grandes sueldos. En mi opinión, quédense tranquilos, no piensen, por favor, y si lo hacen que sea en cómo ahorrar dinero a sus gobernados reduciendo los gastos a través de usar la inteligencia.

Adela Laborda Gavalda

ZARAGOZA

La tercera dosis

Desde hace semanas, y a raíz de la irrupción de la variante delta, algunos países, como Francia y Alemania, impulsan dar una dosis de refuerzo a la inmunización de sus habitantes. Ante ello, la Comisión Europea ha recomendado que dicho complemento sea potestad de cada Estado, mientras que la posición de la Organización Mundial de la Salud es aplazarla hasta que las naciones más pobres logren vacunar al menos a un 10% de su población. Esto demuestra la gran desigualdad de nuestro planeta y la floja sintonía entre las instituciones. Es de suponer que otros gobiernos seguirán la opción de ambas naciones con una tercera dosis para los mayores y personas más vulnerables; o quizás sigan las directrices de la OMS. Como en otros ámbitos de la vida, tan solo el tiempo tiene la respuesta.

Ángel Sánchez López

ZARAGOZA