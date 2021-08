La carreta del Palmar, que une Cullera con Valencia, discurre con placidez entre pinos, cañaverales, campos de arroz y huertos adornados con buganvillas.

El paisaje, rebosante de luz, transmite serenidad, a pesar de algún que otro horripilante bloque de apartamentos que atenta contra la armonía ambiental. Hay unas pocas barracas de nueva construcción, totalmente decorativas, y hay unas cuantas discotecas abandonadas. Esas discotecas son todo lo que queda de la ‘ruta del bakalao’: edificios que fueron templos de la música electrónica, como ‘Puzzle’ y ‘Chocolate’, que cada fin de semana congregaban a cientos de jóvenes espídicos, son hoy cadáveres arquitectónicos, ruinas modernas tachonadas de grafitis.

Conozco a unos cuantos que acabaron con el cerebro licuado por culpa de los ‘tripis’. Sus fiestas consistían en hincharse de ácidos y peregrinar de discoteca en discoteca, persiguiendo faldas y luces al ritmo de una música demencial.

Hay crímenes que marcan una época. Aquella (principios de los noventa) la marcó la desaparición de las chicas de Alcácer. Tres chicas adolescentes que, como no tenían edad para conducir, se fueron de fiesta haciendo autoestop, práctica frecuente en aquellos años y en aquella zona. La historia vendría a ser una de las múltiples variaciones del cuento de caperucita. En este caso, no había una sino tres caperucitas y, en vez de dirigirse a las casas de sus abuelitas a través del bosque con unas cestitas llenas de golosinas, su objetivo era llegar a una discoteca del pueblo de al lado, cuando el lobo, o los lobos, se cruzaron en su camino. Pero no hubo cazadores que las rescataran en el último momento de las garras de las bestias ni final feliz. Las picarazas del periodismo sensacionalista se abalanzaron, con sus cámaras y sus micrófonos, sobre los familiares de las víctimas, y el resto, retransmitido en directo por periodistas especializados en evisceración, forma parte de la crónica negra española. Un culebrón macabro que, tantos años después, aún sigue coleando.

Cullera fue uno de los puntos neurálgicos de la llamada ‘ruta destroy’. Junto a la estación de la pequeña y tranquila ciudad levantina, hay una discoteca quemada en la que solía oficiar de maestro de ceremonias el gurú del ‘acid house’, Chimo Bayo, quien ahora, al parecer, se dedica con éxito a la viticultura. Y en lo alto de la montaña aún se mantiene en pie una de las discotecas más selectas de aquella ruta festiva, reconvertida en restaurante, y que todavía conserva, oculta tras una malla y cubierta de maleza, la piscina en la que se zambullían los ‘makineros’ al final de la noche.

Fueron años de carretera y discoteca. Algunos de los que participaron en ese desfase juvenil solo recuerdan, de aquellas juergas que a veces se prolongaban sin interrupción desde el jueves hasta el domingo, la claridad de la mañana cuando salían de una discoteca y se subían al coche rumbo a otra discoteca.

También la historia reciente de España está escrita, con sangre, en las cunetas de las carreteras. Fueron muchos, muchísimos, los chicos que se estamparon con sus motos contra un poste de luz o que acabaron entre los hierros retorcidos de sus coches recién estrenados tras salirse de una curva y dar varias vueltas de campana. Alcohol, drogas, asfalto y velocidad eran una combinación habitual en las noches de verano y de los fines de semana. Los que vivimos aquella época tan risueña como boba y perdimos a algún amigo en la carretera, por su mala estrella, por su mala cabeza o por ambas cosas, podemos dar fe de ello.

Chicos guapos, de buenas familias y con un brillante porvenir que murieron aplastados, como conejos, en el asfalto. El problema de los jóvenes es que se creen inmortales, como los césares, pero ellos no tienen a nadie que les recuerde a cada rato que no están hechos de la misma materia que los dioses. Tienen a sus padres, sí, pero las advertencias y los sermones de sus progenitores ni los escuchaban entonces ni los escuchan ahora.

Lo del ‘bakalao’ no fue un movimiento cultural o contracultural ni nada parecido. Yo, de todas formas, me acuerdo de un chaval de Ibiza, aficionado al techno y a la mescalina, que escribía poesía bajo los efectos de unas pastillas de colores que guardaba en unas cajitas de plástico que siempre llevaba encima. Sus poemas, por cierto, eran bastante mejores que los míos. La última vez que hablamos, hace muchos años, me dijo que quería dejar las drogas. ¿Y la poesía?, le pregunté. También, me dijo.