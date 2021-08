Sabes que esta mañana han cogido un buitre en la piscina? ¿Qué dices?

Sí, sí, me lo ha contado mi hijo. Será uno de los que anidan por allá arriba en la peña. Los animales están cada vez más trastornados. ¿Por la covid? No, por lo del cambio climático. Que cada verano hace más calor en el pueblo. Ya no hace falta ni chaquetilla por la noche. Y el río baja un hilillo de agua. Pues algo habrá que hacer, ¿no? Yo reciclo y bajo las persianas durante el día. A ver qué hacen los políticos y los millonarios. ¿Y tu nieta qué tal, María? Bien, en casa, aburrida, a ver si le hacen la PCR esa y les dejan salir ya a su cuadrilla. Estos jóvenes que no tienen cuidado y van por ahí sin la mascarilla. Ay, pobres, ¿qué haríamos nosotras si tuviéramos 15 años? Juani, ese vestido te queda ideal. Del mercadillo. La semana que viene bajaré al mercadillo, a ver si encuentro uno parecido. ¿Cuándo volvía la Mari Carmen de la playa con sus hijos? El lunes, creo. Aquí estamos de maravilla. Pues a mí un viajecito ya me gustaría. La semana que viene, ya se empiezan a ir los veraneantes y nos quedaremos solas, las de siempre. Nos quedamos más tranquilas, pero da un poco de pena el pueblo sin gente. ¿Sabes que el Messi se ha ido a París? Y a nosotras qué más nos da. A mí lo que me gusta son los partidos de fútbol de mis nietas. Sí que juegan bien esas muchachas, sí. ¿Habéis oído en el telediario que quieren declarar la fresca patrimonio de la humanidad? Mira qué bien. Yo casi prefiero que nos pongan más médicos y arreglen la carretera, que tiene unos baches. Oye, ¿y qué ha pasado con el buitre?

Paula Figols es periodista y escritora