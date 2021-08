Cartas al Director: "El decisivo apoyo y el tesón de José Luis Pomar"

Esta carta podrían escribirla los casi cuarenta jóvenes aragoneses (una docena, oscenses) que en 1992 logramos entrar en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) de Lérida gracias a las gestiones que un grupo de padres y madres, liderados por José Luis Pomar, realizaron en las más altas instancias administrativas para lograr que cumpliéramos el sueño de estudiar INEF en Cataluña. Aquellos jóvenes pasaron todas las pruebas de acceso a esas enseñanzas universitarias, pero fueron excluidos por no estar empadronados en Cataluña. José Luis Pomar, por entonces concejal del Ayuntamiento de Huesca y profesor de Matemáticas, lideró una campaña en defensa de nuestros derechos. No fue fácil, pero tras un largo verano, las autoridades catalanas dieron el visto bueno a que pudiéramos empezar nuestros estudios. Todos finalizamos con éxito la carrera en 1997 y hoy, además de unirnos una gran amistad, estamos vinculados profesionalmente al mundo del deporte, la gestión y la educación. Todos somos conscientes de la importancia que tuvo José Luis en que nuestro sueño se hiciera realidad. No creo que el resultado hubiera sido el mismo si él no hubiera dado aquella batalla. Quizás en aquel momento, el verano del 92, llevado por mis ansias de comenzar una vida universitaria fuera del entorno familiar, no fui consciente del empeño que José Luis puso en esta misión, donde en principio teníamos todas las de perder a pesar de la arbitrariedad de la medida. A lo largo de estos últimos casi treinta años he mantenido la relación de amistad con él y su familia y hoy, tras su fallecimiento, debo agradecerle una vez más sus ánimos en los momentos más desalentadores, su firmeza en los momentos más delicados y, especialmente, su calidez humana. Siempre te recordaré. Gracias, José Luis. Descanse en paz.

Ignacio Polo HUESCA

Una residencia para Leciñena

Hablamos con orgullo cuando nos referimos a nuestro pueblo, destacamos todo lo que consideramos esencial y configura nuestra identidad, nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Tenemos de casi todo en lo referente a servicios; pero no debemos olvidar que nuestro pueblo tiene también una población envejecida; cerca de un 34% de 65 años en adelante, es decir 400 vecinos aproximadamente. A los que se debería tener en consideración, ya que por circunstancias de la vida pueden quedarse solos. No estaría de más acogerlos en un centro para asegurar su buena atención, sin que tuvieran que abandonar su pueblo. Quizás allanando el camino se consiguiera consolidar el proyecto de una residencia. A veces, debemos intentar que los intereses propios converjan con los generales para salir beneficiados todos. Leciñena somos todos y todos deberíamos avanzar al unísono para lograr el proyecto. Nuestros mayores lo merecen.

Fernando Marcén Letosa

LECIÑENA (ZARAGOZA)

Lo mejor y lo peor

El ser humano es portador de tesoros en vasos de barro, el cuerpo de tierra que volverá al polvo y en polvo se convertirá. Pero el alma, el espíritu es inmortal, ¡gran tesoro! Y por las potencias del alma, entendimiento, memoria y voluntad, somos capaces de altas realizaciones: grandes descubrimientos científicos y técnicos… La persona humana también es capaz de muchas cosas sublimes y heroicas: fundar una familia y sacar adelante a los hijos, si Dios los da, trabajar honradamente y ser ciudadanos ejemplares. Por este compuesto de cuerpo y alma, el ser humano, hombre o mujer, también somos capaces de todo lo peor: guerras, genocidios, terrorismo, violencias múltiples y manifestaciones de un sinfín de vicios. Tal como somos, nuestra vida discurre por itinerarios llenos de obstáculos y limitaciones. Convivir con ello forma parte de la condición humana, pero esto nos hace fuertes, como duro se hace el barro blando expuesto al sol y al aire. Por ello escribió Tucídides: «Es más fuerte quien está educado en medio de las duras dificultades». Razón tenía, pues la vida no es blanda como un merengue.

Teófilo Marco Estella

EL GRADO (HUESCA)

España se aleja de Europa

Estos dos duros años han deteriorado los parámetros esenciales de nuestro Estado de bienestar, la situación económica y el tejido social. Y la consecuencia es que España está caminando en sentido contrario que la mayoría de los países europeos. Mientras otros apuestan por bajar impuestos y controlar el gasto público, aquí seguimos gastando el dinero público sin control y manteniendo subvenciones a organizaciones de inmigración ilegal y a los chiringuitos creados al amparo de las leyes de memoria histórica y de violencia de género, además de a sindicatos, patronal y otros organismos. Mientras, crece nuestro cáncer particular: los partidos y asociaciones independentistas, que ningún país de Europa tolera en sus instituciones. Y ese cáncer se ha extendido con la llegada de los comunistas al gobierno. Como dijo Walter Laqueur, en España se niega el concepto nación y se ponen en manos de exiguas minorías resortes que ningún Estado osaría consentir. La clase política se ha escudado en la pandemia para tomar decisiones que perjudican a la sociedad y apuestan por las subvenciones y el clientelismo. Mientras la mayoría de los países europeos avanzan, las políticas del Gobierno nos alejan de Europa.

José Martín Escudero

ZARAGOZA

Coches en las aceras

Soy residente en Uncastillo desde el confinamiento, y es penoso comprobar cómo en las aceras aparcan los coches, y los peatones, carritos de niños y minusválidos van por la calzada. Es lamentable que los peatones no tengamos protección frente a los vehículos. Por favor, es necesario buscar soluciones antes de que suceda cualquier accidente. El alcalde de Uncastillo debe tomar medidas.

Pilar Baranda

UNCASTILLO

El arriendo de locales

Son víctimas de la pandemia como los demás, pero pasan desapercibidos. En ocasiones, han sufrido situaciones no agradables provocadas por quienes, abusando de su confianza, han utilizado la picaresca. Ayudas recibidas, muy pocas, pero se agradecen (Ayuntamiento de Zaragoza). Un olé a los pequeños arrendadores. Muchos de ellos pensionistas que han invertido sus ahorros en locales de negocios para complementar la pensión. Detrás de muchas de las noticias de comercios que cierran, hay un propietario de local que queda con rentas impagadas y al que le cuesta recuperar su inmueble. Cuando vean un cartel de ‘alquilo local’, piensen también en ellos.

Marian García Serrano

ZARAGOZA