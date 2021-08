Todos nos hemos sentido impostores en algún momento.

Algunas veces, la careta se amolda a nuestro rostro y podemos mantener la actuación sin grandes sobresaltos, llegamos a sentirnos cómodos, el personaje nos resulta fácil de interpretar y las cosas fluyen como suelen fluir las cosas, sin aspavientos. En otras ocasiones, en cambio, la careta pesa, como cuando siendo niños nos molestaban las gomas en las orejas y teníamos que retirarlas, momentáneamente, para aliviar la irritación. Nos la volvíamos a colocar e, instantes después, nos molestaba en la nariz, aquella careta, y acabábamos apartándola en algún rincón de la fiesta, olvidada, y ya no entendíamos qué hacíamos ahí ni por qué los demás (los otros y siempre los otros), aguantaban con ella puesta sin problemas e incluso parecían divertirse. Ya no éramos parte de la fiesta.

Vivir en sociedad y relacionarnos exige cierta interpretación, porque no queremos acabar convirtiéndonos en esos personajes ariscos y desagradables a los que los demás señalan con el dedo. Vivir en sociedad demanda un pequeño esfuerzo por adaptarnos a distintos contextos que, seamos sinceros, no siempre es sencillo de realizar. La ficción se diferencia de la realidad porque en la primera tenemos que caracterizar al personaje y darle rasgos definitorios, pero esto es algo complicado en el mundo real: cambiantes como somos, y como lo es nuestro pensamiento, hemos de guardar una colección de caretas que se ajuste a los diferentes contextos en los que nos movemos. Con alguna de ellas, eso quiero pensar, encontramos lo mejor de nosotros mismos e incluso una sonrisa favorecedora que se contagia en los demás. Los otros y siempre los otros. Nosotros y siempre nosotros mismos, con toda la colección que eso conlleva, porque por suerte no somos uno solo y a veces sí formamos parte de la fiesta.