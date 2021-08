Cartas al Director: "En recuerdo del doctor Ricardo Lozano Mantecón"

La muerte de mi primo Ricardo Lozano me cogió de vacaciones en su querida Fuenterrabía, y solo pude leer los artículos editados en su periódico que me enviaban familiares y amigos. No quería dejar de agradecerle la publicación de los artículos que aparecieron los siguientes días a su fallecimiento: los firmados por P. B./E. P. B. con el título «Fallece Ricardo Lozano Mantecón, miembro de una ilustre familia de cirujanos aragoneses»; el obituario con el encabezado «Profesional del máximo nivel», del catedrático de Medicina Interna, Dr. D. Pedro Cía Gómez; el artículo «In Memoriam», del veterano periodista y canónigo emérito del Cabildo Metropolitano de la Archidiócesis de Zaragoza, D. Juan Antonio Gracia Gimeno; y el escrito por el catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, de las RR. AA. Nacional de Medicina y de Medicina de Zaragoza, Dr. D. Vicente Calatayud Maldonado, bajo el título «Maestro, académico, compañero y amigo». No sé si me dejo alguno, pero, aunque creo que no se publicó en su periódico, no quería dejar de agradecer a D. José M.ª Miguelena Bobadilla, profesor titular de Cirugía de la Universidad de Zaragoza, su necrológica, publicada el pasado 4 de agosto, en la página web de la Asociación Española de Cirujanos. En todos ellos se recoge su valía y prestigio, tanto personal como profesional. Como escribí en alguna de mis redes sociales, formaba parte de las más prestigiosas instituciones culturales aragonesas, como la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y La Cadiera. Un abrazo especial a su esposa Pilia; a sus hermanas Pepa y Marichu; a su hermano político Javier; a sus sobrinos, Jaime y María José, Beatriz y José Ramón, Marta y Pepa; primos y demás familia. Gracias por todo, queridísimo y ejemplar primo. D. E. P.

Miguel Mantecón Sancho ZARAGOZA

Plantada en la sala de espera

A principios de julio, llegó a las Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel un señor para hacer una transfusión. Fue en ambulancia y acompañado de su hija, por ser dependiente al cien por cien. A la hija no la dejaron entrar a los boxes por la normativa anticovid. Por supuesto, ella respetó las normas y se sentó a esperar en la sala de espera. Acabada la transfusión metieron al paciente en una ambulancia y lo llevaron a su destino en una localidad a casi 60 km de distancia. La hija se quedó allí plantada como una maceta, sin información, sin acompañar al anciano y sin medios para regresar a casa. Las personas que estaban en la sala de espera quedaron estupefactas, pues la hija no se había movido de allí ni para ir al cuarto de baño. Ahí queda eso… opinen ustedes.

María Isabel Calvo Rubio

ZARAGOZA

Factura de la luz: solo cuatro euros más

Llevamos muchos días que en los informativos tanto audiovisuales como escritos llevan en primera línea los elevados costes de la luz, y no quiero decir que sea barata, pero me he llevado una grata sorpresa al recibir la factura del periodo comprendido entre el 1 de junio y el 10 de agosto (68 días). En nuestra casa todos los electrodomésticos son eléctricos, desde el lavavajillas al aire acondicionado, y estaba preocupado esperando un ‘estacazo eléctrico’. Pues no, tan solo ha sido superior en cuatro euros. No hemos cambiado ni horarios ni usos, solo una salvedad, en julio faltamos catorce días de casa, pero la factura ha sido en diez días de consumo superior a lo habitual. También debo decir que de IVA yo creía que no iba a haber cargo alguno, por lo dicho en los medios de comunicación, y sí ha habido un cargo por IVA del 10%.

Luis A. Vallés Gascón

Zaragoza

Un agravio

Zahara, desconocida para mí, no sabía que formaba parte del mundo musical. No conozco sus canciones, pero ha irrumpido en mí de manera violenta y vergonzante. Ha injuriando a quien más admiración y cariño profeso: a la Madre con el Hijo. A Ella a quien honramos en procesiones; rezamos en santuarios y ermitas; cantamos en romerías y, sobre todo, acudimos a ella como hijos. No todo vale y menos cuando se trata de una Madre. Es lo más grande y lo que no se toca. Han cometido un agravio. Han querido vender un concierto, ser noticia en redes y prensa denigrando. No es libertad de expresión. Es una ofensa. No es dañar unos sentimientos. Es herir a unos hijos vejando a su Madre. De pequeña me enseñaron: no hagas nunca lo que no quieras que te hagan a ti. Nunca, ni a Zahara ni a sus productores, les provocaría usando indignamente a sus madres. Nunca falsearía la imagen de ninguna madre. Le deseo a Zahara que le vaya muy bien en su carrera musical, que conquiste el mundo con sus canciones, pero que lo consiga con su voz y su esfuerzo. Que no use frívolamente lo más sagrado de las personas. La Virgen es hermosura. Ella luce sus vestiduras y corona. No hay dinero que las compre. Las merece por su humildad, generosidad y amor. La han querido ultrajar con su Hijo en brazos. Como Madre, guarda silencio. Todos hijos y todo amor. Orgullosa de nuestras bondades, solícita para cubrir nuestras carencias, atenta y perdonando como Madre.

Isabel Montañés Nerín

ZARAGOZA

El puente de La Peña

Me van a decir que soy un neura con el puente de hierro del pantano de La Peña, por las constantes veces que critico su abandono. Pero ahora voy a sugerir a la Dirección General de Carreteras de la DGA si no dispone de algo de calderilla para que, al menos en estas fechas vacacionales en las que transitan muchos miles de vehículos por esta A-132, se instalen un par de semáforos, uno en cada extremo de este tramo (puente-túnel de más de 200 metros) para la correcta circulación por el mismo, que solamente es unidireccional. Y a la Jefatura de Carreteras de Huesca, para que se tome la molestia de observar cualquier día de estos de verano el caos circulatorio que se forma en el mismo, provocando abundantes discusiones e improperios y algunos roces. Esas empresas con las que operan habitualmente, ¿no les prestarían un par de semáforos?

José María Samper Arguis

Santa María de la Peña (HUESCA)

Cariño y gratitud

La familia de Luis Mata Ezquerra quiere manifestar su gran cariño y gratitud a la comunidad de la Cruz Blanca, por su amor, atención y dedicación a Luis durante años. Últimamente, con salud muy delicada. Mil gracias a todos los integrantes de Cruz Blanca: hermanos, directora, trabajadoras sociales, enfermeras, psicólogas, auxiliares, compañeros, voluntarios.

M.ª Pilar Mata y familia

BARBASTRO