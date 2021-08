El pronóstico de Jon

Hace unos días nos acercamos a la sidrería que regenta Jon Acordagoitia en Grisel. Fuimos entre semana. Repetíamos. El año pasado descubrimos su ‘txoko’ más o menos por estas fechas. Y como fue una buena experiencia, nos animamos a volver. Ya sabíamos dónde está, qué ofrece y lo rico que sabe lo que ahí se guisa. Así que íbamos a tiro hecho. Llamamos la tarde anterior, llegamos a la hora prevista. Tenía un par de mesas reservadas y ya estaban otras dos ocupadas. Una por una pareja de mediana edad que entraban al menú de sidrería. La otra, por un abuelo y su nieto adolescente, pues así se lo estaba explicando a la camarera y a cualquiera que llevase puestas las orejas. A nosotros nos acomodó en la mesa que nos tenía asignada.

Guardando las distancias, con mascarillas, con la prudencia propia de este tiempo extraño, nos saludamos y constatamos lo obvio: ha pasado un año. ¡Un año se dice pronto! Doce meses donde se ha cumplido su pronóstico del verano anterior: "La vida debe seguir". Afirmación que Jon mantiene. Sigue firme en ese consejo sobre el que volvimos a conversar haciendo memoria. En su interpretación de las cosas y de la actualidad se destilaba una combinación de resiliencia e incertidumbre, de enojo y cansancio que –pese a todo y aunque cueste lo suyo– le llevaba a repetir que la vida sigue. Pase lo que pase… ¡y vaya que han pasado cosas durante estos meses! Personas a las que tanto hemos querido y queremos, pero que ya no están con nosotros, acontecimientos de todo tipo. Tragedias, alegrías, disgustos, comedias… cada quien tiene su lista particular.

En esta ocasión, Jon estaba a tope de trabajo, pues llegaron más clientes. En esas circunstancias, las comandas y los fogones no esperan. Con lo cual la conversación la dejamos para más adelante. Así que mi esposa y yo mismo nos concentramos en degustar las viandas del menú y la sidra que lo riega. Los dos hijos que nos acompañaban prefirieron el del día. En nuestro caso, el entrante fue el previsto: lomo de bacalao sobre una base de cebolla abundante y tiras de pimiento verde en su punto. Estaba más que rico, rico. Nuestros hijos eligieron de primero unos garbanzos del lugar de los que dieron buena cuenta. Entre tanto nos llegó la tortilla de bacalao que esperábamos, en ese exacta proporción donde el huevo está cuajado, pero deja un sutil trazo trabado a medio camino con el perejil. El segundo plato de nuestros hijos llegó después, con unos filetes de ternera, guarnición de patatas y una croqueta de jamón para quitarse el sombrero. Nosotros nos concentramos en dar buena cuenta del chuletón preparado para hacerse al gusto sobre el calor de la piedra. En ese momento se entreveraban los aromas, los sabores y la visión del conjunto como si de un fragmento de la vida eterna se tratase. La piedra y corcho aislante perfumaban la mesa y el local creando una atmósfera especial, ahí, en ese rincón perdido de la geografía. El postre, simple, sencillo y sabroso: queso de Idiazábal con membrillo y nueces.

Con el café entramos a la conversación pospuesta. Los meses pasados han sido duros, especialmente en la hostelería, pero ha conseguido resistir. Y sobrevivir al caos de decisiones políticas. Incluida la ideíta de no comer carne del ‘ninistro’ Garzón. O la imparable subida de la electricidad, que no repercute todavía en los precios; mientras le enciende la sangre la cantidad de políticos que viven de los cada vez más impuestos… frente al sacrificio que supone para cualquier ciudadano, más para los autónomos como él. Por suerte tiene trabajo, pero haciendo más horas que el reloj. En este tiempo de incertidumbre dice que la gente improvisa, explora, llegan y si hay sitio se quedan. Sobre la marcha. Y así va tirando. Mientras se sobrevive al virus y lo que ha traído. Pese a los pesares, con mucha ironía, confía en el futuro. Lo sintetiza con bastante gracia: «Los americanos han tenido a Trump y a nosotros no ha tocado Sánchez». Lo echaremos y sobreviviremos, dijo. Si no nos arruina antes, le contesté. Y ahí quedamos para la próxima. Ojalá más pronto que esta vez.

Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza