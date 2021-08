Cartas al Director: "Reflexiones sobre la razón"

Una cosa es la razón y otra son las razones. Hay frases célebres que tratan de definir la razón bajo conceptos contrapuestos. Dos ejemplos: "La razón o el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales" (Descartes); "la razón no me ha enseñado nada. Todo lo que yo sé me ha sido dado por el corazón" (Tolstói). Hoy no importa tanto el buen sentido general sino vencer sin tener que convencer, porque hay prisa, y con los medios actuales de información se puede conducir por el camino de la sinrazón tan solo criticando la razón, con razón o sin ella. Haciendo escarnio del contrario con algo de locuacidad, o de impertinencia, o del insulto puro y duro; algo que gusta demasiado hoy en día. Sí, parece que la razón es manipulable, por eso… ¿dónde encontrar la verdadera razón? Yo me atrevo con esta definición: "La razón está en las pruebas que demuestran una verdad". Quien nos ha creado nos ha dado la capacidad de buscar la verdad por medio de la razón (Santiago 4:17), pero… ¿nos interesa su ayuda o preferimos poner en duda su existencia para no tener que rendirle cuentas? Hay razón sólida para creer que un Creador invisible sí existe, porque podemos observar la prueba, los resultados físicos de su actividad (Romanos 1:18-23). Notamos esto en la perfección y complejidad técnicas de la estructura atómica, en el universo magníficamente organizado, en el singular planeta Tierra, en los asombrosos diseños de los organismos vivos y en el imponente cerebro humano. Estos son efectos que tienen que haber tenido una causa adecuada que dé cuenta de su existencia. Hasta los materialistas aceptan esta ley de causa y efecto en todos los demás asuntos, cuánto más en el caso de la creación inteligente, esa que no actúa por instinto simplemente, sino con propósito, con o sin razón.

José Luis Sancho Sánchez

ZARAGOZA

Una abultada factura

Una persona acudió a comprar pescado. Pidió sardinas y bocarte frescos, porque son saludables y económicos. Adquirió moluscos, gasterópodos, merluza y un poco de langosta. La pescadera, muy enjoyada con oros y brillantes, le dispuso la mercancía y le alargó la nota de caja. ‘Mercado Mayorista’ la encabezaba; ¡el importe de cada producto estaba calculado a precio de langosta! Continuaba el desglose del tique con un impuesto de ola, otro de marea, una tasa de olor a pescado, un gravamen para los animalistas –porque aún hay trogloditas que comen pescado–, una tasa especial de uno que pasaba por allí, sin olvidarse de la cuota de ballena y caballito de mar. Remataba la larga nota un intrincado cálculo del importe bruto multiplicado por los días de temporal y un factor corrector con la edad de la tía-abuela del presidente. Ante la cara de extrañeza del comprador, la enjoyada pescadera añadió, "es lo que marca el protocolo". Cámbiese el pescado por energía (electricidad o gas) y entenderá el próximo recibo del susodicho suministro. A más fuentes de energía renovables y sostenibles, más cara es la factura. Usted, ciudadano responsable, la abonará; no así los miles de ‘okupas’ que nos chulean. El comprador de pescado, esquilmado, regresó a su casa andando y leyó en algunas vallas publicitarias, "saldremos más fuertes", "todo irá bien" y "nadie se quedará atrás", firmadas por el Gobierno de España.

Pablo Rivero San José

​ZARAGOZA

El estancamiento deportivo español

Clausurado Tokio 2020, por lo que a la representación española respecta entramos en la etapa de reflexión sobre los pobres resultados obtenidos. Diecisiete medallas, de las que el oro corresponde a modalidades deportivas no mayoritarias, lo que no resta mérito a la gesta conseguida. Estos resultados contrastan con el desaforado optimismo transmitido por una mayoría del periodismo deportivo nacional, en la previa a los Juegos, y que nos hacía albergar esperanzas sobre un deslumbrante ascenso del deporte español frente a lo pasado en eventos anteriores. Sin restar mérito a nuestros deportistas, que como hemos visto se dejaron la piel, al final la cruda realidad de los resultados vuelve a imponerse, más de lo mismo y sin apenas progreso, a pesar del mayor número de especialidades recogidas en estos Juegos. Entonces, ¿dónde radica el problema?, ¿en la baja preparación de algunos de nuestros representantes?, ¿en la edad que ya va pesando sobre alguno de los veteranos en los que había grandes esperanzas depositadas?, ¿en la falta de experiencia de las jóvenes figuras?, ¿en alguna ausencia destacada?, ¿en la pobre o casi nula inversión que reciben muchas de la modalidades deportivas en este país? Quizá es un mix de todo. Ahora ya, poniendo la vista en París 2024, dejando a un lado excusas vanas o ridículos politiqueos y sin querer entrar en comparaciones con superpotencias deportivas, algo totalmente irreal, el análisis de diferencias entre la gestión del deporte nacional y la llevada a cabo en países como Gran Bretaña (65 medallas), Italia (40 medallas), Países Bajos (36 medallas) o Francia (33 medallas) debería ser práctica recomendable en nuestros dirigentes deportivos. Seguramente, las conclusiones obtenidas ayudarían a sacar a nuestro deporte del estancamiento en el que se halla.

Miguel Ángel Moliner del Ruste

​ZARAGOZA

Vacuna y bien común

Afortunadamente parece que en España hay pocas personas que se resistan a vacunarse. Pero si fueran muchas crearían un grave problema. Por eso no creo que, en situaciones como la actual, el derecho de no vacunarse pueda prevalecer sobre el bien común.

Lina Gómez Larrosa

​ZARAGOZA

Un siglo del Desastre de Annual

Excelente labor la realizada por el arqueólogo e historiador aragonés Javier Navarro sobre la mortalidad de las tropas españolas en la Guerra de Cuba (1896-98), y que se publicó en HERALDO. Era de justicia una labor de investigación como esta, sobre una guerra que involucró a decenas de miles de jóvenes soldados españoles y que causó la muerte de muchos de ellos. Espero que algún día se haga un trabajo similar sobre los miles de jóvenes españoles que perdieron la vida en la campaña del Rif y, especialmente, en el desastre de Annual, una deleznable masacre de la que hace poco se ha cumplido un siglo (en la que 3.000 soldados que se habían rendido y habían entregado sus armas fueron brutalmente asesinados por unas hordas salvajes sin palabra ni honor). Y que no han tenido ni el más mínimo reconocimiento por parte de nuestra actual Administración –que se lo hubiese concedido de haber sido muertos por uno de los bandos de la Guerra Civil–, ni disculpa alguna por el Estado que actualmente representa dichos territorios.

Manuel Gayán Vila

​ZARAGOZA