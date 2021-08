Santiago Poblador repartía el correo por la calle Vieja de Caspe en los años setenta. Sonreía como solo pueden sonreír las personas de buen corazón. Quizá nadie lo esperó nunca como lo esperaba yo cada mañana del verano del setenta y nueve. Bueno, no lo esperaba exactamente a él, yo esperaba carta de una chica que estudiaba bachillerato en Zaragoza y pasaba las vacaciones en su casa, en un pueblo de Teruel. Además de esperar al cartero, me esforzaba en disimular y aparentaba que no me importaba lo que hacía Santiago. Conforme se acercaba a la puerta de la casa de mis abuelos, se me aceleraba el corazón. Cuando pasaba de largo con su cartera llena de cartas dirigidas a tipos afortunados que tenían quien les escribiera, yo disimulaba mi tristeza como mejor podía.

Quizá recibí cuatro o cinco cartas durante todo el verano. Ese era el ritmo de nuestra comunicación. El cartero no llamaba dos veces a la puerta de mi casa, sino una vez o ninguna, de lunes a viernes. Hoy todo es inmediato y, cada día, los jóvenes enamorados –y los que no lo están– reciben centenares de mensajes de texto, emoticonos, audios, fotografías y vídeos. Se ponen nerviosos y coléricos si alguien tarda unos minutos en contestarles. Las cartas de aquella chica que estudiaba bachillerato en Zaragoza siempre se me hacían cortas. Yo las leía una y otra vez mientras escuchaba la radio. Y no sé por qué extraño fenómeno, cuando leía sus cartas, en la radio siempre sonaba ‘Balada para Adelina’ de Richard Clayderman.

Director del Museo Pedagógico de Aragón