Sálvese quien pueda

Hace tres semanas di positivo en covid-19.

Con una dosis de vacuna, sin quitarme la mascarilla en interiores ni haber hecho quedadas con amigos o personas ajenas a mi entorno más próximo. Moqueo, estornudos, ligera fiebre y leve dolor muscular hicieron que optara por comprarme un test de farmacia que despejó mis dudas. A día de hoy no sé cómo ni dónde me contagié y agradezco haber superado con síntomas leves una enfermedad que ha matado en España a más de 82.000 personas y ha dejado a otras cuantas con secuelas. Casualmente, apenas unos días después hubo un brote sin mayores consecuencias en mi grupo de amigos de Zaragoza, y de ahí sí pude extraer la lección de las diferencias entre ese milagro madrileño que vende Isabel Díaz Ayuso y el sistema sanitario público aragonés.

Básicamente porque en cuanto di positivo en el test de farmacia, un amigo me avisó de que en Madrid un test PCR que confirmara el diagnóstico llevaba hasta 5 días de retraso. Así que tuve que acudir a un centro privado donde pagué 95 euros. Después llamé al centro de coordinación covid para avisar de mi positivo: me indicaron que me llamarían cada día para ver cómo estaba y me pidieron que contactara también con mi centro de salud, que no pudo darme cita telefónica hasta 5 días después. Hasta entonces nadie me llamó: ni para ver cómo estaba ni para hacer un rastreo de contactos estrechos. De hecho, cuando el centro de salud me llamó, ya no tenía ni el más leve síntoma.

A esta dejadez del sistema sanitario madrileño, que invierte 300 euros menos por ciudadano en sanidad respecto a Aragón, le aconteció la gestión que el Salud hizo con el positivo de uno de mis amigos. Al contagiado se le hizo test en la sanidad pública ese mismo día, y al resto al día siguiente; en apenas 24 horas tenían los resultados. Además, los rastreadores tardaron un día en llamarles para conocer sus contactos estrechos y a los negativos cuarentenados se les ha hecho una segunda PCR de contraste antes de concluir el aislamiento. Así que cuando les cuenten que la gestión de Madrid en la pandemia ha sido un ejemplo, yo les digo que sí: de dejadez, descontrol y sí, libertad, pero del sálvese quien pueda. Y no olviden el dato: en Madrid, en 2020 murieron un 38% más de personas que el año anterior; en Aragón, un 18%.

