Cartas al Director: "Plantando árboles"

Como si no estuviéramos ya bastante asustados con la pandemia, la ONU advierte a España que tiene un 75% de entrar en riesgo extremo como consecuencia del cambio climático. ¿Solo España?, me pregunto. Según he leído, en nuestro maltratado planeta hay tres billones de árboles y para combatir el cambio climático es urgente plantar un billón más, de los cuales hasta hoy se han plantado 17.000 millones. Australia, sigo leyendo, pretende plantar 1.000 millones desde ahora hasta el 2050, con lo que se eliminaría una buena cantidad de gases de efecto invernadero. ¡Bravo por nuestros congéneres de las antípodas! Nuestro alcalde, Sr. Azcón, también ha anunciado la plantación de unos cuantos miles de árboles (el exalcalde Sr. Belloch dijo en su programa: «Ningún alcorque vacío», pero... en fin), cosa que espero ver antes de que Caronte, el barquero del inframundo, me invite a subir en su barca para cruzar a la otra orilla del río. Por cierto: ¿Cuántos árboles se podrían plantar con el millón de euros, que el alcalde de Vigo, Sr. Caballero, se va a gastar en las más de 11 millones de bombillas LED? Señores políticos, ¡dejen de apuñalarse unos a otros y actúen ya, si es que aún estamos a tiempo!

Indalecio Alquézar Juste

ZARAGOZA

Un Día del Pilar en Bosnia

Veo en HERALDO una foto de mis compañeros de la Brigada Aragón en el Líbano celebrando el día de San Lorenzo y recuerdo una situación similar vivida en Mostar el 12 de octubre de 1998. Yo estaba destacado en la base situada en el antiguo aeropuerto, formando parte de la División Multinacional ‘Salamandre’, bajo mando francés. El día 12 de octubre los españoles debíamos celebrar la Fiesta Nacional, la Patrona de la Guardia Civil y el Día del Pilar. Ideamos un plan para conseguir que las tres efemérides tuvieran un hecho singular que las destacase. Y lo conseguimos. Para conmemorar la Fiesta Nacional, pedimos permiso para izar la bandera de España en la antigua torre de control del aeropuerto, donde solamente se izaba la francesa. Recibido el permiso, fuimos a Dubrovnik y conseguimos que el comandante de un buque español nos prestara un enorme pabellón nacional. Cuando el día 12 lo izamos junto a la enseña francesa, cada vez que el viento lo movía ligeramente la bandera gala desaparecía, perdida entre los pliegues de la española. Para celebrar la Patrona de la Guardia Civil, autorizamos a la unidad de la Benemérita para que formara el piquete de honor a nuestra bandera cuando fuera izada. El único uniforme que todos teníamos era el de campaña mimetizado, pero aquellos magníficos compañeros de la Guardia Civil habían pedido en secreto que les enviaran el uniforme de gala y el día 12 aparecieron vestidos lo mismico que lo hubieran hecho en la plaza del Pilar. El general de la división, de origen alsaciano y formación germánica, al ver todo aquello se limitó a decir, cariacontecido: «Oh, les espagnols!», lo que nos sonó como el mejor de los cumplidos. En la celebración del Día del Pilar, los aragoneses echamos el resto. Nos empeñamos en hacerle un manto a una pequeña imagen de la Virgen. ¿Y cómo encontrar flores en una zona arrasada por la guerra? Pues las buscamos y recogimos en zonas donde no estaba garantizada la limpieza de las minas sembradas por bosniacos y croatas. Y la Virgen tuvo su manto.

Alfredo Ezquerro Solana

Zaragoza

Las medidas para#el próximo curso

Soy madre de una niña de 4 años. Este año va a empezar segundo de Infantil. Va al Colegio Público Miraflores en Zaragoza, un colegio espectacular, como todos los colegios públicos, pero este es el que me toca y al que fui yo de pequeña. Estoy encantada con el centro y sobre todo con los docentes que allí trabajan. No sé si el consejero Faci habrá estado en los centros educativos durante esta pandemia; me refiero a un día de clase. Me gustaría que supiera el miedo que hemos pasado los padres y la labor docente que se ha realizado, algo impresionante. Las entradas escalonadas, la jornada continua y los grupos burbuja han hecho que los contagios hayan sido mínimos, sobre todo en Infantil, donde ha sido el mayor de los contagios, ya que no llevan mascarilla. Aun así, los padres hemos tenido miedo, y mucho, no es lo mismo gobernar, que vivirlo con tus hijos. ¿Por qué cambiar algo que funciona? ¿Por qué poner en riesgo la vida de niños? Como madre estoy indignada con el Departamento de Educación. ¿No escuchan a los padres? ¿No escuchan a los docentes que tanto y tan bien han trabajado? Hasta los doce años es un colectivo sin vacunar y tenemos miedo, mucho. Por favor, muchos padres queremos empezar el curso como lo acabamos, con entradas y salidas escalonadas, grupos burbuja y con la jornada continua que tan bien ha funcionado. ¿Acaso la pandemia ha terminado? Queremos que se nos escuche.

Ruth Gracia Pérez

ZARAGOZA

Libertad artística y sentimientos religiosos

Una cantante, Zahara, promueve un concierto en Toledo con una imagen suya al modo de la Virgen María con una banda que dice ‘Puta’. Finalmente el Ayuntamiento (PSOE) veta el cartel. Una televisión dice que vivimos en una época de neopuritanismo y que es inconcebible que en pleno siglo XXI ocurran estas cosas. Y que las redes sociales aplauden el cartel de la cantante. La propia cantante llama bestias a quienes quieren censurar ‘el arte’. Ya en el siglo XIX, Groizard indicó que la ley no está para castigar las ofensas de los hombres a Dios, si bien el Código Penal de la II República mantenía los delitos contra la libertad de conciencia. Creo que la libertad artística y de expresión deben estar sometidas a otros derechos, como la dignidad del hombre. No se debe proteger a quien agrede las creencias religiosas de una parte de la sociedad, pues dichas creencias forman parte de la esencia misma de la dignidad. Naturalmente, ello no impide que se pueda ironizar sobre la religión, o criticar las imposturas de sus fieles o de sus jerarquías. Concluyo con unas indicaciones de diferentes confesiones religiosas (comunidad judía de España, Iglesia católica, Comisión islámica, Iglesia evangélica) que en 2018 dijeron que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que tiene sus límites, como todo derecho, y no puede invocarse para vulnerar otra libertad ni otro bien jurídico protegido por las leyes, como la libertad religiosa y los sentimientos religiosos, definidos y protegidos en nuestra legislación. ¡Ah!, un aplauso para la ministra María Jesús Montero: «Hay que perseguir el equilibrio entre que realmente esas expresiones existan y si hay determinadas sensibilidades sobre todo religiosas que se sientan ofendidas, hay que buscar ese equilibrio», ha dicho. Comparto, sin que sirva de precedente, sus atinadas conclusiones.

Diego León Guallart Ardanuy ZARAGOZA