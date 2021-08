Llega agosto, el mes infernal…

Pero la gente parece alegrarse porque aseguran volver a sus orígenes de adolescencia, a los primeros ligues, a las poesías de Bécquer y a la monotonía no confesada del tedio con la familia. Todas las ciudades se convierten en un Comala actual: paseantes sonámbulos, ‘homeless’ y perros exhaustos. Esto sí, hora de recuerdos: ciudades, amores prematuros, libros peregrinos. Es benévola la contemplación de quienes disfrutan. Pero me llama más la atención la mirada penosa de quienes no pueden acudir a ningún lugar porque no tienen para pagar la gasolina del viejo Seat adormecido. Y las páginas de la prensa se convierten en un vertedero infame. Es de lo que hay que hablar: crímenes de estúpidos asesinos, turismo espacial, alienación deportiva. La vida parece detenerse: las maquinas se han apagado, los supermercados ajustan el personal, nadie te atiende en las oficinas oficiales. Una maravilla, el infernal agosto. Escribo esta nota desde la acogedora Asturias. Y, ahora que lo pienso, hay una noticia amable en este mes: los políticos han cerrado su ciclo esperpéntico de dimes y diretes y la ciudadanía agradece que acepten su ocio, aunque sea lo que hacen a lo largo de once meses del año. Su rencor se aparca. Tienen que tener cuidado con la hemeroteca, es verdad, pero qué importa. Pueden afirmar mañana que todos tenemos motivos para cambiar de opinión en relación a lo que afirmábamos anteayer. Veo a un joven leer al sabio Borges a la sombra de un álamo.

*Catedrático de Filosofía de la Universidad de Zaragoza