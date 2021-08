Los mortales habitan en la medida en que salvan la tierra.

Así lo escribía Heidegger, explicando que esa salvación va más allá de aprovecharla y agotarla. Leo esta reflexión en la ‘Loa a la tierra’ de Byung-Chul Han, tras una visita tan fugaz como impactante a Peñíscola, después de comprobar que en el pueblo del castillo del Papa Luna no queda ni un solo centímetro sin cubrir de cemento, ni un solo milímetro de montaña sin edificar, ni un solo grano de arena de playa sin ocupar con hamaca y sombrilla. Recordaba de mi anterior visita, hace décadas, el pueblo blanco rodeando la fortificación, las casitas de pescadores y su comercio artesano, pero la transformación ha sido salvaje y la ocupación, brutal. Muchos aragoneses ‘disfrutarán’ estos días de este contexto estival allí o en cualquier otro lugar de la costa, pero la sobredimensión del fenómeno turístico y sus efectos merecen reflexión. Quedan pocos espacios en la tierra sin devastar por la acción del hombre y el panel de Naciones Unidas publicado esta semana lo confirma. Alertan los expertos en clima que es nuestra actuación la que provoca los cambios extremos que padece y padecerá el planeta y advierten de cómo corre el reloj si no cambiamos esta forma extractiva y abusiva de vivir que, paradójicamente, nos acabará matando. Me resuena Heidegger, y mientras escribo estas líneas desde un paraje natural y supuestamente protegido como el Delta de nuestro Ebro, interrumpe el vuelo de la avioneta que sulfata los campos de arroz. Los pesticidas caen desde un cielo impasible y resignado. Es nuestro regalo envenenado para una creación que sufre nuestro desagradecimiento. El desarrollo sostenible se ha convertido en contradicción y salvar la tierra en un imperativo vital.

*Directora de Contenidos de la Cadena Ser Aragón