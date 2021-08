Cartas al Director: "Las matemáticas y la educación emocional"

El Ministerio de Educación pretende incluir en la signatura de Matemáticas la gestión emocional y la perspectiva de género. La noticia no deja de causar cierto estupor. Ana Pastor no ha desaprovechado la ocasión para calificar la propuesta de solemne bobada. Lo cierto es que cada nuevo ministro de Educación aporta cambios que al principio son polémicos y después, la mayoría, siguen siéndolo. Se soportan porque cuando un ministro sustituye a otro, aparecen nuevos cambios y se olvidan los anteriores. Verdad es que, como dicen los expertos, la educación socioemocional ayuda a los niños a manejar las emociones y establecer metas, a trabajar en equipo y resolver conflictos. Lo que llama la atención es que esta materia se incorpore a la asignatura de Matemáticas. Ana Pastor ha pedido al Gobierno que retire la propuesta, que hay que reforzar el conocimiento de las matemáticas en áreas como el álgebra. En todo caso, la educación sociemocional no es una bobada ni una innovación. De la Grecia clásica sobresale el pensamiento de Aristóteles con relación a la importancia de aprender a regular las emociones para ser feliz. Un informe de 2019 revela un preocupante estancamiento de los estudiantes de cuarto de Primaria en los resultados de Matemáticas, por debajo de la media de la UE. ¿Por qué se han odiado siempre las matemáticas? Según los psicólogos, no es por insuficiencia intelectual, sino por un sentimiento de tensión y ansiedad que interfiere en la manera de entender los números y de resolver problemas matemáticos. También se explica por una falta de comunicación clara, los maestros no tienen las herramientas para explcar este lenguaje ni los estudiantes para captarlo. Dijo John von Neumann que en las matemáticas no entiendes las cosas, te acostumbras a ellas.

Antonio Nadal Pería

ZARAGOZA

Inestabilidad docente

Soy profesora interina y les invito a situarnos mentalmente en un centro educativo de una zona rural de Aragón, como por ejemplo podría ser el Instituto Público de Valderrobres, Cantavieja o Castejón de Sos. Todos estos centros sufren año tras año una elevada rotación del profesorado, con los innumerables perjuicios y el drama que supone tanto para las familias como para los alumnos y el proyecto educativo. ¿Pero a quién le importa? En las pasadas oposiciones de profesorado de junio de 2021, el Gobierno de Aragón ha dejado vacíos 33 puestos de profesores estables. Las vacantes del turno de discapacidad desiertas no han pasado a turno libre, como se hace en el resto de las comunidades autónomas, por lo que se van a perder. ¿Tendrán que esperar nuestros alumnos más de diez años para tener un profesor estable de Latín o Filosofía hasta las siguientes oposiciones? Luego, al señor Felipe Faci o a la señora Pilar Alegría se les llenará la boca hablando de educación pública de calidad, pero la realidad es que no les importamos. Claro, estas cosas en la concertada no pasan.

Ángela López Gracia JACA

Lenguas supervivientes

Las lenguas supervivientes son un claro ejemplo de heroísmo. Sorprendentemente, se las trata de un modo peyorativo. Antes de que en 1898 se arrebataran a España, entre otros territorios, las islas Filipinas y las Marianas, allí el idioma común era el español; el castellano. Hasta entonces había sido lengua de comunicación familiar, literaria, cultural, política y científica. A partir de 1898 los vencedores iniciaron un exhaustivo proceso de aculturación para que se olvidara nuestro idioma y fuera sustituido por el inglés. Y se hizo con éxito, porque en la actualidad solo unas pocas familias lo hablan. Sin embargo, sobreviven el chamorro en las Marianas y el chabacano en Filipinas. En ambos casos, se trata de lenguas que aglutinan a otras indígenas y al inglés, de las cuales el 80% es español y se les entiende perfectamente. En castellano el término ‘chabacano’ tiene un sentido peyorativo, pero no para los hablantes, que lo lucen con orgullo desde hace más de cien años e incluso cuenta con periódicos y canales de televisión. Lo mismo ocurre con el chamorro en Guam, en donde es cooficial. El ladino es fundamentalmente el castellano que hablaban los judíos en el momento de la expulsión de España en 1492, con palabras y expresiones hebreas y otras propias de los diferentes países de acogida. Se les entiende perfectamente. Cuenta con cátedras en el extranjero, por ejemplo en Francia; y está especialmente protegido y enseñado en Israel. En España el término ‘ladino’ es peyorativo. Por eso el catedrático de la Sorbona Haïm-Vidal Sephiha clamaba para que se le llamara judeo-español. La inmolación de centenares de miles de judíos sefarditas en la Shoah ha puesto al ladino en peligro de extinción. No obstante, cuenta con periódicos, revistas y asociaciones de hablantes por todo el mundo. Es un ejemplo de supervivencia y de valentía a lo largo y por ello se propone que el ladino sea declarado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En Aragón, el chapurriáu, lengua propia y de fusión, también lleva siglos sacando la cabeza del agua, sometido a ataques, ignorancia y menosprecio, a veces desde muy cerca. De la misma manera que las anteriores, en castellano tiene un sentido peyorativo. Pero personas muy mayores afirman que ya de pequeños oían a los abuelos cómo llamaban ‘chapurriáu’ a su forma de hablar. Y lo dicen henchidos de orgullo por su lengua materna. Yo no puedo decir que el chapurriáu, en el futuro, sea Patrimonio de la Humanidad. Quizá. Lo que puedo asegurar es que, pase lo que pase, sobrevivirá. ‘¡Cap amún en lo Parlà!’

José Ignacio Monreal Bueno TARRAGONA

La subida de la luz

Ego infinito. Qué callados están los militantes del PSOE ante el atraco de la factura de la luz. Y encima su Gobierno, como no tiene ninguna justificación lo que está haciendo, le echa la culpa a Rajoy, Aznar, Franco y, si siguen así, se la echarán a los Reyes Católicos o a César Augusto. ¿Es que no saben solucionar los problemas o a lo mejor no les interesa? Mientras tanto, el ególatra del presidente del Gobierno, de vacaciones en Canarias, en un palacete, previo gasto para acondicionarlo con dinero de todos los españoles. Y la factura de la luz, subiendo y subiendo hasta que su ego infinito lo permita.

Agustín Sancho Cubero PEDROLA (ZARAGOZA)

¿Y qué título le pongo?

Llegó. La esperaba con curiosidad. Corría la voz de que traía novedades. También sentía cierta desazón, quizá por el miedo a lo desconocido. Ayer la recibí. Superó todas mis expectativas: un emoticono triste , un tirón de orejas: «¡Cuidado! María Antonia, consumiste un 1205% más», un importe que traduce a euros el porcentaje anterior: 454,99, y una palabra, ‘estimado’. Me quedé sin energía para poner título a esta carta…

Marian García Serrano ZARAGOZA