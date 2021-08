Cartas al Director: "Interinos a la espera"

Otro verano más, la misma situación. Miles de interinos de educación secundaria de Aragón permanecen a la expectativa de destino. Aunque la toma de posesión de la vacante se producirá el 1 de septiembre, la comunicación del destino no se realizará hasta el día 30 de agosto. Trátese de imaginar las diferentes realidades detrás de cada individuo. Personas dependientes a su cargo. Menores que escolarizar. Personas mayores por las que velar. Pareja. Familia. Desasosegantes búsquedas de domicilio para el próximo curso. Existe un largo etcétera de situaciones que los muchísimos profesionales en esta situación y su entorno conocen y asumen con resignación (y frustración) cada verano. Los datos son objetivos. Los cupos y necesidades son abordados y planteados a la Administración ya al final del curso pasado. El proceso de asignación está digitalizado y es telemático. Los compañeros de educación primaria e infantil ya conocen la plaza que ocuparán en septiembre. Se podrá volver a argüir en la convocatoria de oposiciones el hecho de tan desmesurada demora, pero el hecho de que en comunidades vecinas, como Navarra y La Rioja, ya se sepa la adjudicación de vacantes otorga a este argumento una inconsistencia pueril. La calidad educativa puede empezar por pequeños detalles que benefician a muchos profesionales.

David Gil Pina ZARAGOZA

Una voz insustituible

Era marzo de 1998. Se me acercó sonriente en un descanso del programa y me preguntó: «¿Sabes una palabra con sus cuatro sílabas acentuadas?». Ante mi arqueo de cejas volvió a sonreír y, tratando de imitar el acento maño, me soltó un potente «Zárágózá». De esa simpática manera se me dirigió en mi primer día. Yo había acudido a participar en el concurso ‘Saber y ganar’, que entonces solo tenía un año de vida, y allí me encontré con Juanjo Cardenal. Era la persona que no aparecía en pantalla, pero que desde su pupitre lanzaba las preguntas a los concursantes con su voz amable y rotunda y resolvía dudas. Ahora, veintitrés años después de aquel chiste, se ha visto obligado a colgar la chaqueta por imperativo legal, según ha dicho él. Que le vaya muy bien en su jubilación, pero su insustituible voz la echaremos siempre de menos. Y continuaremos escuchando hasta el siglo XXII a ese chaval que responde al nombre de Jordi Hurtado.

Ángel Hernández Mostajo Zaragoza

La audacia olímpica

La audacia es ambivalente. En su aspecto positivo, se trata de una virtud que lleva a una persona al convencimiento de que, pese a los riesgos, puede alcanzar una determinada meta. Mientras que se convierte en negativa cuando el sujeto realiza acciones poco prudentes, sin ninguna base en la realidad o no reconociendo límites. De ahí que la moderación o el punto de equilibrio debe estar dado por la razón, debiéndose tomar las decisiones vinculadas a ese impulso audaz tras una reflexión serena y a conciencia. Precisamente en Tokio, nuestros medallistas acaban de darnos claros ejemplos de lo que es una audacia bien entendida: mezcla de fortaleza de espíritu y fuerza de voluntad.

Miguel Sánchez Trasobares ZARAGOZA

Flores en la ciudad

Desde hace algún tiempo el Ayuntamiento de Zaragoza y en concreto su departamento de jardinería han tenido el acierto de plantar en diversos lugares del centro de la ciudad unos maravillosos macizos de flores, que por su colorido, variedad y belleza hacen las delicias de los zaragozanos y visitantes, haciéndonos la vista más agradable. Y supone un espectáculo el observar en su entorno el vuelo de mariposas, abejas y diversas especies atraídas por estas plantas, que crean en su entorno un maravilloso paraje natural. Mis felicitaciones al Ayuntamiento y a los responsables que han tenido la feliz idea y el buen gusto de crear esos entornos mágicos y maravillosos.

Antonio Pardo Bosque ZARAGOZA

Religión y escuela

Hay sectores que se empeñan en quitar las clases de Religión de las escuelas y lo llaman escuelas laicas. Así lo define el Diccionario de la Academia: «La escuela laica o enseñanza en que se prescinde de la instrucción religiosa». Esto levanta polémicas y choca con la libertad de un gran número de españoles y el derecho de educar a sus hijos. Se olvidan los que ponen estas leyes del punto 27.3 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». ¿No somos libres? Pues respetemos y que los padres puedan elegir la escuela para sus hijos. Decía Ortega y Gasset: «La absorción por el Estado de las personas, la familia, los grupos sociales, este es el mayor peligro».

Conchita del Moral Herránz BARBASTRO

Enfermería Digna ha llegado para quedarse

Somos un grupo de enfermeros, al margen de sindicatos y partidos, unidos por un objetivo común: la urgente mejora de nuestras condiciones laborales. Nacemos a causa del abandono de nuestra profesión por parte de instituciones y políticos que ignoran de forma sistemática nuestras necesidades. La precariedad en nuestra profesión viene arrastrada desde hace décadas y se ha visto agravada durante la crisis del coronavirus. Las enfermeras hemos estado en primera línea cuando no teníamos recursos materiales ni humanos y hemos trabajado en condiciones de extrema precariedad. Sin embargo, hoy seguimos trabajando en condiciones nefastas, asumiendo ratios enfermera/paciente imposibles, jornadas maratonianas, suprimiendo descansos y enfermando. Se está realizando una mala gestión de los recursos, poniendo en riesgo la salud de los profesionales y la seguridad de los pacientes. Por eso exigimos: 1.- El cambio de categoría profesional para Enfermería, pasando de la A2 a la A1. De este modo pretendemos acabar con la discriminación que como graduados de Enfermería venimos sufriendo, mediante una inmediata reclasificación profesional y cumpliendo con el Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 2.- Reconocimiento de especialidades y bolsas específicas. 3.- Percepción del complemento de exclusividad para recompensar su fidelidad a la institución en la que trabajen. Reconocimiento del plus de peligrosidad, por la exposición a riesgos biológicos, químicos, psicosociales y agresiones. 4.- Adelanto de la edad ordinaria de jubilación a los 60 años. Este movimiento será cada vez más grande y removerá los cimientos de unas estructuras que desprecian y castigan a la profesión. La lucha empieza ahora. Las enfermeras han dicho basta y aquí están.

Ana Isabel Oliveros Garín ALCAÑIZ