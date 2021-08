Cuando estudiaba el doctorado en Madrid mi compañero de piso se despertaba escuchando a Federico Jiménez Losantos.

Decía que, de esa manera, se activaba y ya salía en tensión y con ‘El Mundo’ ‘leído’ de casa (el HERALDO lo leía en el trabajo, con calma). De paso nos levantaba a todos y bien temprano. Recuerdo que me hacía mucha gracia cómo daba el tiempo don Federico, parecía que lo hacía desganado. Si anunciaban la máxima en Canarias y la mínima en Teruel decía que era síntoma de que estábamos en invierno. Cuando las máximas comenzaban a ocurrir en Córdoba entonces era un síntoma inequívoco de que entrábamos en la primavera. Y poco más.

Durante la pandemia habíamos aprendido que el fútbol no era importante y que podíamos ver un telediario sin hablar de Cataluña; bueno, de sus dirigentes. Esto era un síntoma de que estábamos muy mal en la pandemia. A pesar de que el fútbol, Cataluña y el fútbol catalán en las últimas semanas son temas recurrentes, esto no es un síntoma real de que se termine la pandemia. Nos queda un buen tiempo porque no se acabará hasta que se acabe en todo el mundo.

Pese a que se ha descrito ‘ad nauseam’ que estas vacunas no evitan la infección, pero nos protegen de la enfermedad grave, otro tema cansino ahora son los antivacunas argumentando que en el hospital hay más ingresados por covid-19 vacunados que sin vacunar. Y es cierto, pero en términos absolutos, no en relativos, porque afortunadamente la población responde masivamente, se vacuna y las vacunas funcionan.

Alberto Jiménez Schumacher es Investigador ARAID en el IIS Aragón