Cartas al Director: "Detractores de la vacuna"

He recibido algunas invitaciones para manifestarme sobre el tema de la vacunación de la covid y de las vacunas en general. Como profesional sanitario me permito algunas modestas aportaciones. Aquí va mi grano de trigo. Soy magíster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Medicina por la de Barcelona y por tanto con muchas carencias. Los sabios están en las redes sociales... claro. Bajo el prisma bioético toda persona tiene cuatro derechos fundamentales : El principio de autonomía, con el derecho a elegir libremente entre las opciones que le propongan; el principio de beneficencia, por el que puede elegir lo que considere que más le beneficie. Son dos principios de derechos que deben conjugarse con los deberes: El tercero es evitar hacer daño con su conducta (‘primum non nocere’) y el cuarto, el deber de respetar la ley o principio de justicia. Hay 80.000 personas que no podrán opinar (D. E. P.). y varios millones de infectados. No tengo recetas maravillosas. Me permito sugerir respecto al tercer punto, el de no hacer daño, que los detractores de las vacunas lean al filósofo Paul Ricoeur para entender ‘al otro’, al que tenemos al lado. Respecto al cuarto, la bioética no se conforma con lo legal y aspira a lo óptimo. La justicia es el manto que debe cubrir el bienestar mayoritario de los ciudadanos y debe ser uniforme para todos.

Joaquín Callabed BARCELONA

Un país de pandereta

Desde que se empezaron a descubrir los chanchullos de los diferentes gobiernos de la comunidad autónoma de Cataluña, sus gobernantes reaccionaron pidiendo la separación y la independencia de España a chantaje vivo. Hay una falta de gobernantes de valía en uno y en otro bando. Los gobernantes catalanes y vascos, y ahora valencianos también, están viviendo con grandes sueldos y con una distribución a la carta del dinero que el resto de los españoles, a través de los gobiernos de la nación, les proporcionamos. Solo con que los dos partidos mayoritarios tuviesen un poco de inteligencia y menos avaricia de poder se terminaría ese juego tan peligroso de ‘si tú me votas yo te doy’. En el momento que tocan poder, unos y otros por supuesto, no quieren perderlo, y como lo que dan no es de ellos y además todo va a la deuda que alguien pagará, pues eso, tú pide que yo te doy, pero vótame para seguir en el sillón. Me hace gracia lo de que pidan que suban los impuestos en Madrid, ¿de verdad no sabemos hacer nada contra esta gentecilla? Deberían pensar en bajar impuestos en vez de seguir despilfarrando en independencias, adoctrinamientos de todo tipo y engaños a sus gentes y al resto de los españoles. No nos merecemos que nos mientan. Solo con suprimir la parte en la que mienten a sus ciudadanos con sus rollos de que son países, tendríamos más dinero que Alemania. España está arruinada porque los políticos reparten mal el dinero. Al paso que vamos triunfará la política de la subvención y seremos un país de pandereta y considerados los africanos del norte.

Adela Laborda Gavalda Zaragoza

Ayudas al alquiler

Quiero dar a conocer la nefasta gestión de las ayudas al alquiler por covid-19 del año 2020, que aún no han sido contestadas. Llamas a los teléfonos y te dicen que aún no se han hecho los pagos, que hay mucha gente... Ahora, sin haber resulto los expedientes de 2020, lanzan la convocatoria para 2021. Es un cachondeo total.

Sergio David Murcia Fuentes ZARAGOZA

Tiempo de incertidumbre

Vivimos en un constante tiempo de incertidumbre. La pandemia y sus consecuencias nos están haciendo ver que nada es ni va a ser igual que antes. En pocos meses hemos tenido que aprender nuevas formas de trabajo, de gestionar nuestro dinero, de relacionarnos, amén del nuevo uniforme que llevamos puesto, por la permanente mascarilla. A ello, se está uniendo el encarecimiento del coste de la vida, en particular lo relacionado a la energía, tanto la eléctrica como la de locomoción, los alimentos y la vivienda. Si hacemos un retrato robot del ser humano actual, nos encontramos que lleva un disfraz, que utiliza el móvil como un elemento más de su organismo, y cada vez tiene menos dinero para seguir viviendo. Tampoco sabemos cuánto va a durar esta situación. Como en una guerra, los líderes nos quieren dar moral para la victoria final ante la covid. Pero en este conflicto vírico, el enemigo encuentra nuevos aliados a través de sus variantes, que retrasan su derrota. Sin duda, con nuestra resistencia ante el virus, los nuevos hábitos y el mayor coste de la vida, el día a día es un examen de la vida. El resultado es que, a pesar de las dificultades y la incertidumbre, seguimos aprobando.

Pedro Marín Usón ZARAGOZA

Ayudar, sin pedir nada a cambio

En este mundo de personas egoístas, interesadas y avaras, hay un grupo social que, opuesto a ello, dedica parte de su vida a mejorar la de los demás. Son los voluntarios. No importa su edad ni el sexo ni su condición social, pues todos dedican un tiempo a los más necesitados. Nadie les obliga. Son voluntarios. Pero todos tienen en común que ayudan a quien lo precisa. Y se debería reconocer esta labor cada día, a cada momento. Luis Javier, representas a esas personas mayores que, fieles y constantes, colaboran con ONG y otras organizaciones sin ánimo de lucro. Es envidiable tu tesón por acudir dos veces por semana al Banco de Alimentos. Te enfadas, sí, por circunstancias muy especiales no lo puedes hacer. Hablas con entusiasmo de tu responsabilidad y de cómo te reconforta participar. Es verdadera felicidad la que expresas cuando te refieres a este tu lado altruista. Son cientos quienes dedican su tiempo, sus vacaciones o sus momentos de ocio a ayudar. Y especial aplauso y admiración merecen los jóvenes voluntarios que tanto colaboran dentro y fuera de nuestro país. Por ser jóvenes les criticamos y culpamos de cualquier actitud o situación que no comprendemos. Pero no ponderamos la entrega y el trabajo, desinteresado, que hacen por los débiles y desahuciados. Les negamos el aplauso por los momentos de sus vacaciones o fiestas dedicados a los necesitados. Cuando la vida se encoge y falta el pan, es el voluntario quien pone su mano sin pedir nada a cambio. Mientras nos miramos en el espejo y no nos preocupan los que quedan atrás, ni los que han perdido la senda de la vida, siempre quedan los voluntarios. Sois jóvenes o mayores. Sois voluntarios y sois ejemplo. Eternamente, gracias.

Jesús Añaños Vinué ZARAGOZA