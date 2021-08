Los trescientos españoles de Mallorca

Que España ha sido un imperio que con cuatro tablas y unas velas conquistó medio mundo es algo que avala la historia, mal que les pese a algunos. Un puñado de hombres, aliados con nativos que no se llevaban bien con sus vecinos, se hicieron prácticamente con todo el continente americano, parte del asiático, algo de Oceanía y también un buen mordisco que dieron en Europa. Una historia que nada tiene que envidiar a los ingleses, por ejemplo, si bien estos han sabido venderse mucho mejor. Hasta aquí la introducción para describir algo muy parecido que ha vuelto a suceder ahora. Copa de Europa de fútbol, partido en Budapest, lleno hasta la bandera. Final, estadio de Wembley, también lleno, Londres es un hervidero esperando el triunfo de los suyos que no se produjo, y yo esperando que aquella muestra de inconsciencia trajera como resultado un contagio masivo, pero parece que no ha ocurrido. Días después, campeonato de Fórmula 1, no sé dónde, y el mismo escenario, salvo llamativas mascarillas con los logos de Ferrari o Red Bull, y o no ha trascendido o tampoco ha habido contagios. Y sin embargo, 300 de los nuestros, muy jóvenes, se van a pasar unos días a Baleares y contagian a media España. Eso es poderío y lo demás son tonterías, mientras nos anuncian que estamos a punto de la inmunidad de rebaño. No entiendo nada, salvo que nuestros genes contengan el mismo ADN de aquellos que en chalupas, a caballo, con arcabuces, a pie, cruzaron selvas, descubrieron otros mundos, y sigamos siendo esa nación que a pesar de los pesares, de los enemigos externos y los muchos internos, fue, es y será uno de los faros del mundo, para lo bueno y para lo malo. Se ve que 300 chavalines en Mallorca tienen más poder que estadios llenos de miles de personas, y todas bien juntitas. Que alguien me lo explique.

Juan Luis Encuentra Calvo ZARAGOZA

La cortesía

Soy un octogenario bien entrado en esa década, en la que ya no eres una persona mayor, como dicen muy cortésmente algunos, sino un anciano y con las rémoras propias de los años. Y a estas edades se agradece mucho la cortesía que tienen contigo tanto las personas que te conocen como aquellas que te atienden con amabilidad en alguna tienda o esperando en algún sitio tu turno. Se agradece cuando te encuentras con alguien que te dice: «¡Hombre! Te encuentro muy bien» (aunque tu pienses: pues cuando tenía 30 años estaba mejor y nadie me decía nada). Otras veces te preguntan: «¿Qué tal estás?». Y normalmente se contesta, bien, bien (y menos mal que no te responde: «Bien, bien, ¿pero cuántas pastillas tomas?». Y alguna vez, cuando cariñosamente se interesan por tu estado y tú les dices, mal, mal, tengo las rodillas hechas polvo y si no fuera por el bastón... él entonces te dice: «Pero, Pepe, si eso no es del cuerpo». Bueno, pues así están las cosas. Pero quiero con estas líneas enviar mi agradecimiento a todos los que van por el mundo con una sonrisa en la cara o una palabra de cortesía en la boca.

José Gayán Górriz ALHAMA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)

Esperando los papeles

Una familia cristiana de un país asiático gozaba de una respetable posición económica y social, pero la discriminación, la presión y el acoso islamista les obligó a dejarlo todo para venir a España. El matrimonio tiene tres hijos jóvenes, en edad laboral. Nuestro Gobierno tiene pendiente regularizar su situación de arraigo. Entre tanto, carecen de papeles para casi todo, especialmente para lograr contratos de trabajo. Consiguieron antes de la pandemia montar un comercio. Pero la doble discriminación que sufren impide que el negocio remonte. Para sus vecinos del Parque son extranjeros, aun siendo católicos, y no van a su tienda. Para los inmigrantes musulmanes o hindúes son cristianos, y tampoco van. Han acudido al Ayuntamiento, al Gobierno de Aragón y a organizaciones benéficas, sin éxito. Parece que tantos organismos que lucen el adjetivo ‘social’ están llenos de funcionarios y hueros de ayudas. Sin embargo, saben de migrantes musulmanes que están recibiendo las ayudas que a ellos les niegan. Por increíble que parezca. A quien corresponda: revisen protocolos y agilicen trámites. Es de justicia, de recibir lo que les corresponde como personas que han tenido que abandonar su país por persecución religiosa. Han recalado aquí considerándonos un país libre, hospitalario y que respeta los derechos humanos. ¿Para cuándo una aprobación administrativa, una firma por la que obtengan el tan ansiado NIE? El potencial laboral de los cinco miembros de la familia les permitiría una solvencia económica, pues ellos no quieren refugiarse en la subvención ni en la caridad. Por favor.

Pablo Rivero San José ZARAGOZA

Viajar por España

Me gusta salir de vacaciones por España, pero que me lleven. El AVE me gusta, es rápido; el autobús también, pero es más lento. No entiendo que para ir a Valencia tenga que coger un autobús que tarda cuatro horas o más; para ir a Galicia el tren tarda doce horas. A Andalucía me cuesta tres horas con el AVE. Me encanta viajar por España, pero con la pandemia llevo dos años sin ver el mar y lo echo mucho de menos, el olor, el color del agua, pasear por la orilla mojándome los pies y nadar atravesando las olas. No comprendo que, con tantos millones que nos está dando Europa, no se invierta más en infraestructuras para que no tengamos que estar juntas las personas en un sitio cerrado, como es un transporte. Ruego a los ministerios que pongan AVE de Galicia a Valencia pasando por Santander, etc.; el eje este-oeste. Piensen en las personas que no queremos conducir en vacaciones y que además cuidamos el medio ambiente al contaminar menos que con los coches. Tengo familia en Almería a la que no puedo ir a ver porque no hay buena combinación. Es una lástima.

María Rosa Sánchez Benítez ZARAGOZA

Un trato exquisito

Durante el mes de julio, ingresé en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, en Cardiología, por una patología de coronarias. Vayan estas líneas en reconocimiento al trato recibido por parte del personal: celadores, auxiliares, enfermeras y doctores. Durante el tiempo que estuve ingresado el trato fue muy profesional y con altas dosis de simpatía; un trato exquisito. Por ello, mi deseo para este equipo humano es que tengan esa profesionalidad, a la vez que les hago una petición: no pierdan esa bella sonrisa que regalan al paciente y que tanto bien le hace. La salud es el bien más preciado, por eso mi deseo para ellos es que tengan mucha salud ante el riesgo diario y el pulso que mantienen con esta maldita pandemia. Sin ellos, nosotros como pacientes no tendríamos ninguna defensa. Muchas gracias y un fuerte abrazo.

Gregorio Paul Lacasa Zaragoza