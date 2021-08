No sé si el día en que alguien pronunció por primera vez la palabra ‘artista’ se puede determinar con tanta precisión como la primera vez que alguien pronunció la palabra ‘científico’.

Esto último tiene fecha. Lo cuenta Laura J. Snyder en ‘El Club de los desayunos filosóficos’. El 24 de junio de 1833 la British Association for the Advancement of Science se reunió en Cambridge. Los ochocientos cincuenta miembros se consideraban ‘filósofos naturales’. Era así como se llamaban a sí mismos. Filósofos. William Whewell, director del Trinity College, tomó la palabra. Debió de estar magistral. Acabados los aplausos, habló el poeta Coleridge. Acusó a los asistentes de no ser metafísicos puros, sino hombres que se manchaban las manos excavando o usando aparatos para sus experimentos. Gente práctica, en fin. El auditorio se sintió insultado. Whewell, aún en el estrado, le replicó que si «filósofo» le parecía un término demasiado solemne, «por analogía con la palabra artista, podemos llamarnos científicos». Y así quedó establecido.

Llama la atención que más de un siglo después Muriel Spark todavía pusiera esto en boca de uno de sus personajes: «El Arte es lo primero, les dice la señorita Brodie a sus alumnas, en ‘La plenitud de la señorita Brodie’. Después viene la Filosofía y, por último, la Ciencia. Ese es el orden de los grandes asuntos de la vida, ese es el orden de preferencia». Científicos. Menos mal. Tan imprescindibles como los artistas, los filósofos. Naturalmente.

Javier Sebastián es escritor