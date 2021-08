Cartas al Director: "Las agresiones contra los sanitarios"

Cuando la pandemia comenzó, todos aplaudíamos a «nuestros sanitarios». Nos llamaban héroes y nos vitoreaban. Saldríamos mejores, decían, más amables, más empáticos. Esos aplausos cayeron pronto en el olvido y la pandemia desató lo peor del ser humano. Desde entonces los hechos delictivos contra los sanitarios han ido creciendo. Las faltas de respeto, los insultos, los gritos, las amenazas o incluso golpes son parte de la ‘nueva normalidad’. Ante toda esta ola de incidentes nos encontramos solos, ya nadie nos aplaude, nos dan la espalda. Ni nos ampara la ley ni nos escuchan los cargos pertinentes y nos vemos en la obligación de pedir ayuda por nuestra seguridad. Miedo, angustia es lo que sentimos cuando nosotros solos nos enfrentamos a estos hechos. Los sanitarios se dedican a cuidar de los demás, pero ¿quién cuida de nosotros? Hace poco ocurrió en el Centro de Salud de Tauste, donde trabajo como enfermera, y todavía percibo el miedo en los ojos de mis compañeros. En la tan olvidada Atención Primaria es donde más indefensos nos encontramos. Queremos dar visibilidad a la triste realidad de nuestra sociedad, carente de respeto hacia los demás, y alzar la voz para que esto no nos siga ocurriendo, para no sentir temor cuando estamos en consulta o atendemos las urgencias. Hoy pedimos que esas manos que nos aplaudían en marzo de 2020 se unan a nuestra lucha para que tengamos más apoyo y más seguridad en nuestro puesto de trabajo. Queremos que aplaudan tanto que las administraciones nos escuchen y tomen medidas. Mi apoyo incondicional a mis compañeros y a todos los sanitarios que viven este tipo de situaciones. Estamos solos pero no vamos a parar de hacernos eco hasta que se nos escuche. Por nosotros, pero también por nuestros pacientes: es imposible cuidar sin ser cuidado.

Analía Rueda Pérez MALLÉN (ZARAGOZA)

Nostalgia de la patria

¡Qué mal se está lejos de la patria! Es la nostalgia por ver a tus familiares, ciudades… Creo que los nativos no nos damos cuenta de ese factor emocional de nuestros hermanos migrantes residiendo y trabajando por nosotros. Los cuidadores, por ejemplo, atienden a nuestros mayores dejando a los suyos en sus países. Muchos no han podido retornar de vacaciones el año pasado por la covid. Otros tienen a sus familiares contagiados… Pero si no emigran no hay dinero para mantenerlos. Así cumplen un papel en nuestros países y deben respetar la ley como uno más. Como dice el salmista: «Bajo los sauces, nos sentábamos a cantar», «¡cómo no llorar en tierra extranjera!».

Javier Pueyo Usón ZARAGOZA

El maestro Antonio Machado

Este pasado mes de julio, he recordado de una forma especial al ‘maestro’, a quien no solo le dedico mi recuerdo en su fecha de nacimiento, el 26 de julio, sino muchos de los días de mi vida. Ese apelativo que utilizo para referirme a Antonio Machado, para mí tiene una connotación especial: como todo buen maestro, ha dejado una huella en mi vida; me ha mostrado alguna de las capacidades que se esconden en mi interior; ha conseguido plantar una semilla de curiosidad y encender mi imaginación para poder ser feliz; ha abierto mi mente y ha tocado mi corazón; finalmente, sus enseñanzas durarán siempre. Su poesía, sobria y con una emoción sincera, ha estado siempre impregnada de una profunda humanidad. Me ha acompañado en la escuela, recitando para mis alumnos los versos de ‘Retrato’, o trabajando la metáfora en ‘A un olmo seco’, una de mis poesías preferidas. En mi juventud, recuerdo haber leído repetidas veces con especial interés uno de los poemas más conocidos, ‘Caminante no hay camino’, acompañándome como peregrina por el camino de la vida. Hay veces que me dejaba impregnar por la melancolía al leer ‘Anoche cuando dormía’, donde relata un sueño, algo que el poeta desea y que se le esfuma de entre sus manos. Gracias a ‘Las moscas’ evoco con nostalgia los momentos vividos que me traen a la memoria mi niñez, mis años de colegio y que me han acompañado hasta la madurez. Muchas de las frases del maestro las he utilizado en escritos y también las he aplicado a mi vida. Es el caso de esta: «Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar».

Gema Abad Ballarín REUS (TARRAGONA)

Por el sendero del Gállego

Con el confinamiento perimetral muchos ciudadanos de Zaragoza descubrimos zonas de nuestra ciudad que no conocíamos y han resultado ser de gran valor medioambiental, como son los sotos de los ríos de Zaragoza. Concretamente, me voy a referir al sendero que discurre por la margen derecha del río Gállego. Me sorprende gratamente lo cuidado que está el entorno entre la pasarela de San Juan y el azud de Villanueva, con sus bancos, merenderos, miradores, aparcabicis, etc... El azud de Urdán es una obra hidráulica que, según el panel informativo, data del siglo XII. Además, para los exploradores del entorno es un lugar que sorprende, sobre todo cuando el cauce es grande y forma cataratas. Se pueden contemplar aves y pinos mediterráneos de envergadura. Se divisa también desde allí la torre de la cartuja de Aula Dei. En definitiva, un paraje muy bonito para recrearse. Lo que ya no es tan grato para la vista son los restos que las riadas dejan y que la fuerza de la naturaleza va depositando en el azud. Da sensación de abandono y mucha rabia de que el entorno no esté agradable al cien por cien. Supongo que además con su limpieza se pueden evitar accidentes naturales. Aseguro que todo el mundo que pasa por ahí es amante de la naturaleza y lo cuida, ahora solo falta que la Confederación Hidrográfica del Ebro lo cuide también.

Elena Casaucau ZARAGOZA

Pedir cita en el Registro Civil

En el año 2016 salió una ley según la cual se tenía que pagar para obtener la nacionalidad y se suponía que la tendrías en un año, pero ya han pasado cinco años. Ahora que por fin me la han concedido, no puedo sacar cita en el Registro Civil de Zaragoza, solo lo puedes hacer los jueves de cada semana. Estás pegada al ordenador toda la mañana y, cuando liberan las citas, llenas el formulario y te dice que ya está cogida. El jueves 29 de julio estuve todo el día y no liberaron las citas, hasta ahora no lo han hecho. Estoy trabajando y tengo que estar pendiente de ver si suben las citas. No contestan al teléfono, los mail que tienen para quejas no sirven. Ya no sé qué hacer. Además estos trámites tienen un tiempo para ser presentados. Es vergonzoso cómo está la Administración, con la cantidad de funcionarios que hay.

Verónica Rosa Bórquez Vargas ZARAGOZA