La gimnasta Simone Biles asombró al mundo entero hace unos días, cuando anunció que se retiraba de una competición para la que llevaba años entrenando duramente.

Hizo algo más difícil todavía que los saltos y las figuras imposibles con las que nos deja a todos con la boca abierta: reconoció que no tenía la fortaleza mental suficiente para competir a tan alto nivel.

Este gesto, que algunos pueden entender como una debilidad, es sumamente importante. No sólo porque pone encima de la mesa la salud mental como algo que debe normalizarse, sino porque con su ejemplo estaba lanzando un mensaje al mundo: es humana, no es invencible, y no pasa nada.

Biles declara en sus entrevistas que su vida cambió al descubrir que tenía una voz y que era escuchada. Que lo que dice es relevante, que inspira y que tiene un efecto en la sociedad. Tener su voz es una enorme responsabilidad, y Simone Biles la ejercita con la misma excelencia que ejecuta sus acrobacias en el aire: denunció al médico de la federación por abusos sexuales a muchas de las gimnastas del equipo, se implica en la defensa de los derechos civiles y la igualdad, pelea por el acceso a una vida digna de los más desfavorecidos, conciencia de la importancia de ir a votar… Su voz es influyente y por eso es tan importante su gesto.

Cuando logró su último récord, Biles se tatuó un verso de Maya Angelou: «Y aun así, me levanto». Su renuncia debió resultarle increíblemente difícil. Su valentía para volver a levantarse la hace fuera de serie.

Eva Cosculluela es librera