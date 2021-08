Cartas al Director: "El verdadero homenaje a las víctimas de la covid"

El verdadero homenaje a las víctimas de la covid

El pasado 15 de julio el Gobierno de España realizó un homenaje a los fallecidos por la covid-19. Lo hizo a puerta cerrada, con un elenco de asistentes perfectamente seleccionados y nuevamente con la presencia del Rey. Este homenaje consistió en un ritual de personas rodeando un pebetero que tiene multitud de similitudes con el ritual llamado ‘cadena de la unión’ que escenificaba la masonería de antaño. Mi padre falleció en 2020 por coronavirus y seguro que no se habrá sentido concernido por este acto, puesto que ni era masón ni le gustaban las comedias. Era un hombre honesto, trabajador, de pocas palabras pero claras y con un alto sentido de la justicia. Yo intento parecerme a él y por eso sé que el verdadero homenaje que le podría hacer el Gobierno a mi padre y a todos los fallecidos por esta pandemia es no obstaculizar por parte de la Fiscalía (que ya dejó claro el presidente que depende del Gobierno) la admisión a trámite de las demandas depuratorias de responsabilidades que se interpusieron ante el Tribunal Supremo y que, por informe negativo de dicha Fiscalía, fueron desestimadas en primera instancia y, tras nuevo informe negativo, en el recurso de súplica. Tampoco estaría de más que no excluyera de este homenaje a miles de finados que se niegan a contabilizar como fallecidos por covid, si así no lo expresa específicamente el acta de defunción. Además lo tiene muy fácil, esos principios de transparencia, reparación y justicia que este Gobierno lleva por bandera para las víctimas de la Guerra Civil de hace ochenta años, solo tiene que aplicarlos para estas víctimas de hace menos de un año, que seguro lo tienen todo más reciente y es mucho más liviano de dirimir.

José María Bello Mercadal ZARAGOZA

Cierra otra librería

Zaragoza despide otra librería más. Como todos los años por estas fechas decido hacer acopio de novelas para pasar el verano con un buen libro y el aire acondicionado (y una cerveza fresquita también). Llego a Idiomátika y me encuentro el desagradable cartel que me dice que acaba de cerrar. El último reducto que nos quedaba a los que queremos seguir leyendo en otro idioma que no es el nuestro. Mis hijos me dicen que ahora lo tenemos todo en internet. Me niego. Además, ahora que el gigante se va a instalar entre nosotros. Me parece muy bien para nuestra ciudad porque eso significa muchos puestos de trabajo, pero algunos necesitamos oler el papel, ojear y hojear tranquilamente hasta que descubrimos algo interesante que llevarnos a los ojos. En Idiomátika he comprado mis libros de texto cuando empecé Inglés y luego Francés en la Escuela de Idiomas. Los libros del colegio de mis hijos y, por fin, después de unos cuantos años, cuando ya tuve cierto nivel (nivel intermedio alto, como nos gusta a los españoles), ‘mis’ novelas y algún ensayo. Y siempre con esa charla casi de amigos de Javier, dependiente independiente, profe que ha resuelto muchas dudas y persona cordial que sugiere o recomienda, susurrando pero sin imponer. ¡Cuánto os voy a echar de menos! Guardemos un minuto de silencio por esta gran pérdida.

José Carlos Sánchez Orús ZARAGOZA

Cambio de vía imprevisto

El día 23 de julio, me encontraba en la estación de Delicias esperando que hiciese su entrada por vía 6ª, como lo comunicaron por la megafonía, el tren regional de las 17.42 procedente de Miraflores con destino a Logroño. No entró por donde lo habían dicho, sino que lo hizo por vía 7ª. Se formó un caos tremendo de personas y maletas que se encontraban en el andén, muchas de ellas mayores y con movilidad reducida. Yo misma tuve que ayudar a subir las escaleras a una persona invidente y su maleta; en el andén número 6 las escaleras mecánicas son solo de bajada, y en el número 7 son de subida. Con todo este lío se puso en un serio riesgo la seguridad de los usuarios que se encontraban allí, al tener que cambiar deprisa y corriendo, causándoles un cierto nerviosismo. Otra persona tropezó con algo, creo que con una bolsa, dando un traspiés. Soy asidua de los viajes por ferrocarril, tanto en AVE como en regionales. Me preocupa que estas situaciones se den en los desplazamientos que hago en los trenes regionales. Con este escrito hago una llamada de atención a quien corresponda. Tengo que insistir para que estos sucesos no se repitan. Ofreciendo una buena imagen de un ferrocarril seguro y moderno, acorde al siglo XXI, en este año tan importante como es el Año Europeo del Ferrocarril.

Delia Acín Baldominos ZARAGOZA

Productos desinfectantes

Me doy cuenta de que hay leyes regulando el uso del diésel, los coches híbridos, eléctricos, energías renovables, el uso del plástico y habrá algo más. Debemos cuidar el planeta, la casa común, como ha dicho el papa Francisco. ¿Nos hemos preguntado si con los productos químicos deberíamos hacer lo mismo? Ahora con la covid se utilizan productos más fuertes para no infectarnos, ¿no hay alguno menos agresivo para la humanidad y el planeta? Estos productos lo mismo contaminan y perjudican, si no, ¿por qué cuando se aplican debemos llevar guantes especiales, máscaras, trajes y aplicarlos en un lugar ventilado? Si no estoy equivocada, si tienes algún contratiempo, debes cambiarte de ropa, ducharte durante quince minutos, respirar en un lugar abierto, si tienes cefaleas o respiras con dificultad debes acudir al hospital, los médicos determinan si te ponen oxígeno. ¿Pensamos en todo lo que perjudica al planeta y con ello regulamos las normas? Las personas que tienen el poder y la capacidad, ¿no deberían pensar y determinar cuántos puntos hay que abarcar y aplicar para beneficio de todo y de todos? Y comprobar los efectos secundarios que generan nuestros inventos.

Natividad Gascón García Zaragoza

Un martirio de acera

En la calle García Lorca, la acera de los nones es un peligro para los peatones. Son muchos los que han caído de bruces en el suelo, pues hay un sinfín de baldosas rotas y otras que están ausentes. El peligro aumenta a causa de un hundimiento. La instalación de grandes superficies de alimentación en la calle paralela, Doce de Octubre, y la presencia de numerosos bares, hacen que la zona sea más transitada, y el paso por esta desastrosa acera se convierte en un martirio. El pensador austriaco Peter Drucker dijo que donde hay una empresa de éxito es porque alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Aquí tiene el alcalde Azcón la oportunidad de hacerlo ordenando arreglar esta acera.

Enrique Gimeno Clerencia ZARAGOZA