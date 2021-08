'Llegar a viejo'

El andar por este mundo con 92 años a la espalda creo que me permite alardear de haber llegado a viejo, admitiendo solamente a medias la frase de Gracián de que "todos deseamos llegar a viejos y, en siéndolo, no queremos parecerlo".

Pues bien, yo lo soy y lo parezco, como les ocurre a muchos del colectivo que me rodea, hombres y mujeres, en esta residencia de ancianos a la que hemos venido a vivir y morir un poco cada día. En mi caso solamente necesito tratar de ponerme de pie, si estoy sentado, para ‘correr’ a por el bastón y tener la certeza de que soy viejo y lo parezco. Porque he llegado con muy pocas ventajas y serios inconvenientes. Inconvenientes todos los que quiera, especialmente físicos. En cuanto a ventajas, la mayor es que pronto se esclarecerá en mi mente de forma definitiva el rigor de mi destino. Un destino que, desde el punto de vista religioso, puede parecer incierto por las ataduras terrestres y, por el contrario, totalmente esperanzador si lo dejamos con verdadera fe en manos de Dios. Porque aquí entran ya de lleno los postulados de la fe y la espiritualidad.

El filósofo y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662), uno de los genios, según mi parecer, más calificados de Occidente, en su ‘Apología de la religión cristiana’ ya trató de demostrar que la fe y la razón no se excluyen. Y juntas llevan de la mano el origen de la vida, el mecanismo de la conciencia, la estructura de la materia y todas esas cuestiones.

Al llegar a una edad avanzada uno siente que se acerca la hora de esclarecer los grandes enigmas de la existencia

Nos parezca bien o mal, la vejez va siempre asociada con la cercanía de la muerte, que es para el ser humano nada más y nada menos que la llave de la eternidad y sus misterios, lo que puede tener mucho de esperanzador. Porque la eternidad está hecha para el alma partiendo de la base de que el alma es inmortal, como ya apuntaron personas tan distintas como Platón, Ramón y Cajal, San Agustín, el propio Voltaire y tantos otros. Y así lo estimamos como norma de vida y preparación para la muerte los creyentes cristianos. Ya están los agnósticos para proclamar que el alma es algo temporal y perecedero. O sea que, según ellos, muerto el cuerpo, muerta también el alma. Como si de un perro se tratara. Triste final ese.

Mientras llega la hora de esclarecer tales enigmas, hagamos nuestra la frase de Gregorio Marañón de que "la vida es nueva cada día". Incluso para los viejos, dejando a un lado que lo más deplorable de la vejez extrema es la pérdida de la individualidad física y moral y la flaqueza de la memoria. Quizá por ese temor nada distrae tanto a los viejos como el repaso de la historia, es decir, de los acontecimientos tristes o alegres que nos ha tocado vivir.

Mientras tanto, nos distraemos recordando el pasado

Pensando en mí mismo, y en los aspectos puramente políticos, debo recordar que nací al final del reinado de aquel nefasto hombre que fue Alfonso XIII. Luego, con año y medio, accedí a la II República, que auguraba pros y contras, pero que se extinguió muy pronto y sin demasiado brillo. Después, ya cumplidos los siete años, viví los lamentables avatares de la Guerra Civil (o incivil) de 1936. Siguió la II Guerra Mundial, que también nos afectó, y terminó con el probable suicidio de Adolfo Hitler en Europa. En Asia finalizó poco después, en agosto de 1945, con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

Aquí, en España, vivimos en la era franquista entre 1938 y 1975. Hubo en ella luces y sombras, pero estuvo manchada de sangre con demasiada frecuencia. Y por fin hemos accedido a esta forma de Gobierno que denominamos democracia. Que también es pródiga en luces y sombras.

En los aspectos más personales, tengo la satisfacción de haber vivido siempre en el seno de una familia maravillosa, con unos padres y unas hermanas ejemplares. Mi hermana mayor, Esther, murió a los ocho años, a los cuatro días de nacer yo, pero solo tengo que pensarlo para sentir sus caricias al hermanito recién nacido. Y por último he tenido una esposa adorable. Sesenta y cuatro años de feliz matrimonio así lo corroboran.

Todos me han precedido en el paso a la eternidad. Y aquí he quedado yo, solo y aburrido, sin otro consuelo que el que llevó a Menéndez y Pelayo a pronunciar en su lecho de muerte: "¡Qué lástima, morirme cuando me faltaba tanto por leer!". Y yo puedo añadir: ¡Y alguna minucia por escribir!