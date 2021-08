Cartas al director de HERALDO: 'Buscando el camino de regreso'

'Buscando el camino de regreso'

La casa del Pirineo donde veraneábamos se encontraba a 1.300 metros de altura.

En un día que amaneció lluvioso, me asomé al balcón. El paisaje de una cordillera cubierta por una capa blanquecina con movimiento lento dejaba asomar un sol de fuego. Mi compañero y yo decidimos preparar una excursión por un estrecho camino, húmedo y frondoso, que descendía hasta un pueblo cercano. Seguía lloviendo. El camino de barrizales, pequeñas cascadas, fresnos de ramajes muertos, mantos de musgo agarrados a troncos y piedras de río, arbustos de boj con sus hojas de sierra punzante y frutos de bolitas rojas. Helechos de hojas exuberantes, carrascas armonizando sus colores grises con el piar de pájaros y el sigilo de los insectos. Flora y fauna salvaje, brisa lluviosa, aromas antiguos. Naturaleza perpetua. Llegamos al pueblo de escasos habitantes, paseamos, casas de piedra con ventanucos de quicios anchos. Caras entre cortinas observaban. Corrales, gallinas sueltas, huertos bien cuidados. En lo alto de un cerro, una ermita románica en la que destacaban el campanario y la cruz. Nos acercamos, una puerta de hierro guardaba tumbas y nichos abandonados. Una lluvia fina desempañaba las montañas al fondo del paisaje. Bebimos agua amorrados a unos caños de un abrevadero que apareció al paso. Decidimos volver a casa. Nos despistamos y no encontrábamos el camino de regreso. Caminamos desorientados por verdes praderas en donde algunas vacas pastaban. Nos paramos tratando de orientarnos. Un perro se acercó ladrando y mirándonos. Le dije a mi compañero: ¿nos quiere decir algo? Le seguimos y a unos metros se detuvo junto a un camino. Ladró y luego se fue hacia un grupo de ovejas que pastaban cerca. Subimos por el camino que pareció señalarnos el perro pastor y por donde llegamos a la casa.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

'Me atropelló una bici'

Pues sí, me atropelló una bici y me di de bruces contra el asfalto. Pero no pasó nada grave, gracias a Dios. Heridas de guerra y un susto muy grande (sobra decir que cruzando con semáforo favorable al peatón). Lo malo es que no creo que sea la última vez. Por más que mire dos veces a cada lado antes de cruzar, cuando las señales de tráfico me lo permiten, precaución extremada tras la caída. Bicicletas, patinetes, monopatines y patines, muy ecológicos pero muy peligrosos para los ‘ciudadanos de a pie’ en el sentido literal. Por cierto, reivindico el derecho al paseo, muy saludable y placentero. El semáforo verde para el peatón pero intermitente para estos medios de transporte no me acaba de convencer. Y ya no digamos cuando vas por tierra de nadie, como es la plaza de San Francisco, donde el carril bici de Fernando el Católico desaparece… y sálvese quien pueda, teniendo en cuenta las dos paradas de tranvía y la estatua central. En fin, que además de con mascarilla, imagino un futuro con peatones ataviados con casco, rodilleras y coderas… la armadura me parece excesiva, de momento.

Marian García Serrano. ZARAGOZA

'Por la sierra de Guara'

La tortuosa travesía pasa inmersa en una frondosa espesura boscosa. La cara norte de la sierra de Guara es una de esas grandes desconocidas que sorprende. Es uno de los territorios con mayor concentración de pueblos deshabitados. Iniciamos la ruta en Bara y nos dirigiremos hacia los despoblados atravesando la iglesia prerrománica de San Pedro; frente a su puerta, una pila bautismal nos bendecirá. Un poco antes de llegar a una aceña, cruzaremos el río Alcanadre por un sendero que nos transportará a Miz. No sin antes otear en el horizonte el horizontal molino rehabilitado. Miz es un pequeño despoblado de escasas casas capitaneadas por la iglesia prerrománica de San Martín, sumida en el olvido. Seguiremos unos metros en sentido norte hasta un cruce. Continuaremos por el sendero a nuestra izquierda para llegar a Bibán. Se trata de un escueto pueblo, acentuado por la iglesia de Santa Eulalia. La aldea posee una significante extensión, con exorbitantes mansiones y extremados paisajes. Sin extralimitarnos, aquí pararemos para explayarnos en el río Alcanadre. Continuando camino a Binueste, encontraremos a la Pardineta de Bibán. Se trata de una torre (de marcado carácter defensivo) y una vivienda adosada que trasciende historia por los cuatro costados. Atracaremos en Binueste cuya iglesia está dedicada a San Martín de Tours. Retomaremos el sendero de vuelta a Bara, pero para proseguir por el paseo alternativo para hacer el itinerario lenticular. Esta opción transcurre por la arista diestra del Alcanadre, una hondonada algo ombría y más húmeda que la anterior con apretados montes y espesas dehesas. El punto más significativo es el mirador de la Predicadera. Desde donde se deduce el prodigioso reborde del Tozal de Guara y a nuestros pies disfrutaremos de los inmensos meandros del río. Antes de llegar a Bara por la orbicular, repararemos en el viejo triturador que vimos al subir. Molturador que aún conserva parte de su vetusto esplendor. Aquí nos podremos dar el último chapuzón en unas zigzagueantes pozas a la sombra de excepcionales chopos cabeceros. Espero que le apasione el paseo.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

'La mejor medalla'

Recuerdo que los Juegos Olímpicos de la era moderna, herederos de los de la antigua Grecia, tuvieron su primera edición en 1896, organizados por el barón Pierre de Coubertin, quien creó el lema «lo importante es participar», idea que, creo yo, ni compartían ni comparten muchos atletas y otros deportistas, cuya meta es ganar y colgarse medallas. Triunfar no es ser mejor que tus rivales, sino superar las dificultades que el deporte, como la vida misma, impone, saltando obstáculos con entrenamiento constante, confianza en el propio progreso y una buena dosis de autoestima. No podemos compararnos con nadie, nuestras vidas son diferentes. En el montañismo-senderismo, deporte no competitivo, el único rival es uno mismo, disfrutando del esfuerzo. La medalla más deseada nos la ponemos nosotros mismos. La sociedad nos impulsa a competir en todo, y el deporte no es una excepción. La mejor victoria es participar, el que lucha ya ha vencido.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

'Niños en el césped'

¡Qué maravilla! No lo podía creer. Jóvenes, familias enteras, incluso con niños gateando, todos sobre el césped. Era un parque de Soria (La Dehesa). ¿Cuánto tiempo hace que no vemos esto en Zaragoza? Tengo 59 años y yo llegué a disfrutarlo. Mantener el césped nos cuesta demasiado como para que solo lo disfruten las mascotas. El Ayuntamiento debería habilitar algún espacio donde no estuviera permitida la entrada de perros. Muchos lo agradeceríamos.

Ana María Gómez Laguna. ZARAGOZA

