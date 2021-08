Ni soy aficionado del Real Betis Balompié ni he visto en mi vida un partido de la Real Balompédica Linense (glorioso equipo de La Línea de la Concepción).

A pesar de ello, me gusta el balompié, no solo como deporte sino como palabra: ¡los morfólogos somos gente rarilla para esto de los palabros! Esta digresión seudolingüística viene al caso de que, una temporada más, el balón (the ball) y el pie (the foot) van a comenzar su nuevo peregrinar en la liga de football o de fútbol o de balompié. Yo tengo mi equipo pero, aunque no soy periodista, debo salvaguardar mi pátina de objetividad y por eso no diré que es el Real Zaragoza.

Cuando a uno le persigue una desgracia, su mayor ilusión es quitársela de encima cuanto antes: no conozco a nadie que se pille un dedo en la puerta de su casa y disfrute reabriendo y recerrando la misma a todo tren sin despegar el dedo del marco torturador. Puedo jurarles que estos añitos en segunda nos han servido para cura de humildad, para deschulearnos de poderío y para cansarnos de cacarear que ganamos una Recopa con un golazo. En el castigo llevamos la penitencia y las llamas del infierno nos han marcado a fuego por nuestros pecadillos. Habrán pagado justos por pecadores pero ya ha llegado la hora de acercarnos juntitos (incluso quienes raramente vamos a misa) a tomar la comunión, la común unión. Amén y… ¡a por el Ibiza! (con eso está dicho todo).

Como diría el loco: la mala suerte es pelota que bota y bota… y rebota.