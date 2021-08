Cartas al director de HERALDO: 'Los beneficios de las empresas farmacéuticas'

'Los beneficios de las empresas farmacéuticas'

Oigo de vez en cuando críticas muy duras contra las compañías farmacéuticas a causa de los beneficios que obtienen de su actividad.

En concreto, en estos momentos, referidas sobre todo a algunas de las que producen vacunas contra la covid. Se llega a decir que es inmoral ganar dinero con la salud. Y se me ocurre una historia. Como en algunos cuentos infantiles, imaginemos a tres hermanos, tres jóvenes que acababan de recibir cada uno la tercera parte de la fortuna de su padre. Se pararon a pensar en qué invertirían ese dinero. El mayor decidió poner una cadena de peluquerías superchic; el mediano optó por una gran fábrica de tornillos, y el más pequeño pensó en montar un laboratorio que crease nuevos medicamentos. Pero, antes de lanzarse a la aventura empresarial, quisieron echar un vistazo al futuro en la bola de cristal que también les había dejado su padre. El mayor pudo ver en la bola que, de allí en treinta años, sus peluquerías tendrían un gran éxito y marcarían el estilismo; ganaría mucho dinero y recibiría aplausos. El mediano vio que exportaría tornillos a todos los países; y que podría vivir satisfecho con sus beneficios. El más pequeño también comprobó que su empresa farmacéutica sería un éxito, crearía una medicamento que curaría el alzhéimer y otro contra una variedad muy rebelde de cáncer; pero tendría que vivir en el oprobio, pues las gentes lo señalarían con el dedo por lucrarse con las enfermedades de los demás. Así que el pequeño cambió de idea e invirtió a medias su dinero en los negocios de sus dos hermanos. Treinta años después, los tres vivían felices y contentos disfrutando de sus suculentos beneficios en paz y con el respeto de la gente. Pero el alzhéimer seguía destruyendo recuerdos y aquel cáncer terrible no dejaba de segar vidas. Es solo un cuento. O quizá no.

Maruja Ferrández Huete. ZARAGOZA

'Una botella de aceite'

Cuesta creer que por el robo de una botella de aceite una joven madre pueda entrar en prisión. No pretendo hacer de defensor del diablo ni poner en tela de juicio la sentencia, pero sorprende la falta de sensibilidad de quienes podrían evitar que a la autora del delito se le prive de libertad siendo madre de cuatro menores, con el desarraigo y la angustia que esta circunstancia puede acarrear a los niños. Echo en falta a los grupos feministas, instituciones y fundaciones sostenidas con los impuestos de los contribuyentes, organizaciones sociales y humanitarias, etc., que no hayan dicho o hecho nada para socorrer a una madre cuyo único delito es robar (que está mal) una botella de aceite para aderezar la comida de sus hijos, y no para hacer negocio. Algo falta en nuestra sociedad para ayudar a estas personas que tan mal lo están pasando, sin entrar a hacer juicios comparativos de el porqué unos entran a prisión por robar una botella de aceite y otros por robar 300€, no es delito sino falta, y con una multa se solventa.

Carlos Pradas Escalona. ZARAGOZA

'El general Lóriga'

El Ayuntamiento de Zaragoza ha retirado el título de Hijo Adoptivo de la ciudad al que fuera teniente general Santiago Amado Lóriga (1890-1974) en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. El referido título fue concedido al general por el alcalde Francisco Caballero Ibáñez el 6 de febrero de 1943. Gallego de nacimiento, Santiago Amado Lóriga mostró muy pronto su interés por la milicia así como por las matemáticas y las letras. Se graduó oficial de Infantería en 1910 y participó en todas las contiendas en las que se vio envuelta España. Después de la guerra mandó las Academias de Transformación de Infantería y de la General, ambas en Zaragoza, entre 1939 y 1950. Escribió en su juventud artículos en ‘La Correspondencia Militar’, ‘El Diario de Pontevedra’ y en ‘La Idea Moderna’; se licenció y doctoró en Ciencias Exactas en la Universidad de Zaragoza, donde fue profesor de cálculo infinitesimal y de geometría, ingresando en 1964 en la Academia de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, donde en su discurso de ingreso disertó sobre ‘Tres siglos de influencia del Ejército en el progreso y divulgación de las matemáticas en España’, en el que hay importantes datos para la historia de las matemáticas en España. En la calle Don Jaime, 44, creó el Instituto Amado, donde editó la revista ‘Alfa-Beta’; asistió a varios congresos científicos; se matriculó en la École Universelle par Correspondance de París y se hizo socio del Istituto Italiano di Cultura per la Spagna. Como director de la Academia General organizó conferencias sobre Los Sitios de Zaragoza y el Museo de los Sitios. En 1949 recibió la Academia General la medalla de oro de la ciudad. Santiago Amado Lóriga murió en Zaragoza en 1974 con 83 años. Hoy, 78 años después de haberle concedido el título de Hijo Adoptivo, se lo retiran en cumplimiento de una ley nacida en el rencor y en el odio. El general Amado no hizo otra cosa que cumplir con su deber y unir Zaragoza y la Academia General Militar a través de las Humanidades y las Ciencias.

Fernando Martínez de Baños Carrillo. ZARAGOZA

'Confiscar el ahorro'

Te levantas un lunes por la mañana, ves alguna noticia y ya te dan ganas de desenterrar el hacha de guerra. El FMI dice que habría que confiscar el 10% del ahorro para subsanar la deuda pública, y sin despeinarse. Imagino que los vividores del FMI serán expolíticos de puertas giratorias y no van a pensar en quitar políticos, asesores, vividores, coches oficiales, ministerios a medida, etc., es mejor educar a los jóvenes en el Estado del bienestar y decirles: no ahorréis que os lo quitaremos para repartírnoslo, vosotros, vivid al día y cuando no haya, ocupad una casa, id a la ventanilla y algo caerá; eso sí, votad a los que mandamos que somos los que repartimos. No sé si esto reventará por algún lado, pero mientras tanto que les quiten lo ‘bailao’.

Mariano Martínez Beltrán. GALLUR (Zaragoza)

'Prima el narcisismo'

Nuestro planeta también está sufriendo desde hace décadas la pandemia del narcisismo, según un grupo de expertos en el tema. Porque aquel poder y mando ejercido por nuestros antecesores sobre nuestra generación, en estos tiempos ha pasado a ser reemplazado por el individualismo. Lo que prima es la preocupación por la apariencia física, la cirugía plástica, la admiración por los famosos y el deseo de poseer el último modelo de coche o de artilugio electrónico. Nuestra sociedad, como el bello y vanidoso Narciso, tan enamorado de su propia imagen, sufre una epidemia de autocomplacencia en la que la gente se mira cada vez más al ombligo, hasta el punto de creerse seres especiales, llevados por un consumismo rampante y por la autopromoción de las redes sociales.

Casilda Sánchez Calderón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es