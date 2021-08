Harta de ‘influencers’

Ya sé que me expongo a que un batallón de ‘influencers’, si es que alguna tiene tiempo de leer, me acuse de todo y me insulte por decir abiertamente que estoy harta del fenómeno en que se han convertido.

Por mí, bienvenidas todas las innovaciones y nuevas formas de entender la vida que trae cada cambio generacional, bienvenida la imaginación, cada paso que se de hacia adelante, especialmente si eso revierte en avances de todo tipo para el ser humano, sobre todo si se trata de la mujer, que es, me parece a mí, la que más influjo recibe de estas nuevas famosas. Me cuesta mucho ver en las redes, primero, en los medios de comunicación de toda la vida, después, a unas cuantas jóvenes, adolescentes algunas, que invierten buena parte de su tiempo en contarles a sus seguidores unas cuantas frivolidades. Varias de ellas, pocas, se hacen millonarias a costa de la publicidad que consiguen en función de sus fans. El resto, lo intentan, y las demás miran y tratan de imitar a sus ‘influencers’ favoritas. Me preocupa ver a adolescentes pendientes de sus móviles, imitando a la ‘modelo’ de moda, porque ésta no les incita a leer un buen libro, imaginar historias o tan solo asomarse al mundo exterior, al de la naturaleza y la vida real. Eso es lo que me preocupa. Y lo que ya no soporto es cuando veo a lomos de un yate a las que ejercen su influencia, poniendo morritos y lanzando besitos con una uña más larga que el dedo.

Seguramente, si alguna influencer’ me lee, me despreciará por pensar así. Pero, ay, es lo bueno que tiene cumplir años con serenidad, que ya no te afecta el desprecio.