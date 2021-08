Cartas al director de HERALDO: 'Certificado covid en bares y restaurantes'

'Certificado covid en bares y restaurantes'

El Gobierno aragonés estudia el uso del certificado covid para entrar a bares y restaurantes.

Sepan que la norma que regula dicho certificado no lo permite. El Reglamento (UE) 2021/953 del certificado covid digital de la UE indica claramente que los datos personales contenidos en los certificados serán tratados únicamente con el fin de facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación dentro de la Unión durante la pandemia. No se producirá ningún tratamiento ulterior. Pero además, las autoridades expertas en la materia en el dictamen previo a la propuesta del Reglamento, indicaban que si los Estados miembros tratasen de aplicar el certificado verde digital sobre la base de su legislación nacional para cualquier otro uso que no sea el objetivo de facilitar la libre circulación entre ellos, podría tener consecuencias no deseadas y riesgos para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como pueden imaginar dicha situación ya se tuvo en cuenta, introducir el certificado como requisito de facto, por ejemplo, para entrar en tiendas, restaurantes, clubes, lugares de culto o gimnasios, o en cualquier otro contexto, como el laboral. Y ya advirtieron que en todo caso implicaría la necesidad de una base jurídica adecuada en el Derecho de los Estados miembros que cumpla los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, y que incluya salvaguardias sólidas y específicas aplicadas tras una evaluación de impacto adecuada, en particular para evitar cualquier riesgo de discriminación y para prohibir cualquier retención de datos. Por concluir, conforme a la norma actual, no sería posible; de hecho, en Canarias, su Tribunal Superior de Justicia, acudiendo a jurisprudencia que considera los datos relativos a la salud como comprendidos dentro del derecho a la intimidad, no permite exigir estos datos "en este contexto".

Diego León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

'Pradilla, un gran pintor'

He visitado la exposición dedicada a Francisco Pradilla en el Museo Provincial de Zaragoza y debo decir que me ha impresionado. La muestra no es muy numerosa pero es representativa de la obra de este pintor. Hay que tener en cuenta que sus cuadros se encuentran distribuidos por todo el mundo en museos y en colecciones particulares. Pradilla cultivó, sobre todo, la pintura de historia, que fue la que más fama le proporcionó; también pintó retratos de la aristocracia madrileña, escenas costumbristas y conjuntos decorativos. Fue también un gran paisajista y organizaba amplias perspectivas panorámicas con multitud de figuras y motivos con una depurada técnica, todo ello con abundantes luces efectistas. Los niños también fueron representados en su obra, aspecto no bien conocido. En efecto, Pradilla incluyó en muchas de sus escenas costumbristas, e incluso en sus cuadros de historia, a niños de muy diferentes edades y actitudes. En la exposición hemos podido comprobar la existencia de niños en algunos cuadros, como por ejemplo en ‘La reina doña Juana la Loca recluida en Tordesillas con su hija, la infanta doña Catalina’. Otros de sus cuadros, no expuestos, en los que aparecen niños son ‘Náufragos’, ‘Bautizo del Príncipe Juan’, ‘Nieblas de primavera en Italia’, ‘Procesión de Santiago apóstol’ y, naturalmente, algunos retratos de niños de serena expresividad, como ‘Retrato de niña’, ‘Retrato de Lidia Pradilla’ y ‘Retrato de Lidia Pradilla con sombrero’, entre otros. En estas composiciones el autor muestra su maestría a la hora de plasmar los detalles, la anatomía y las proporciones corporales de estos pequeños. Pradilla fue un gran pintor de niños. Estimado lector, no se pierda la exposición.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

'España y sus políticos'

Hace muchos años que pienso que en España no tenemos políticos de raza, los nuestros son de los que dicen ‘qué hay de lo mío’ Poco después de la muerte de Franco y cuando en Zaragoza se hicieron las primeras fiestas ‘democráticas’, me topé en una caseta del PSOE a un amigo del instituto vendiendo bocatas de salchichas que me dijo: «Aquí, buscándome un futuro». Yo no sabía lo que significaba PSOE ni Alianza Popular, porque mi padre me educó para trabajar; eso sí, sin pasar por la universidad. Mi amigo acabó de concejal y ahí lo voy a dejar. Hoy España está condicionada a que, por un casual, un diputado canario pueda solicitarle al Gobierno que construya una autopista desde Huelva a Las Palmas por el mar, por el simple hecho de tener el voto decisivo, o que el diputado de Teruel Existe exija que Teruel sea la capital de España. Cuando los españoles nos disponemos a votar en unas elecciones, los puestos los ocupan aquellos afiliados al partido que más se han identificado con el que manda (dentro del propio partido), por lo que al final todo queda en casa. Si además crean un sistema multipartidista, en el que todos dependen de todos, tenemos la sopa a punto de poder servirla a la mesa. ‘¿Qué hay de lo mío?’, y ahí estamos. Un gobierno al que le es imposible gobernar, diecisiete autonomías luchando por lo suyo, a ver, lo suyo de ellos, de los políticos, y un presidente de gobierno que no puede gobernar a no ser que hoy gobernar sea pagar facturas. Eso sí, cobrando sueldo de presidente del gobierno y en la lista de privilegiados para la jubilación, que no será necesario anticipar.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

'Sin certificado'

Escuché al presidente Lambán decir que estudia «seriamente» pedir el certificado covid para poder acceder a restaurantes y hostelería en general. Supongo que luego vendrán centros comerciales y demás. Estoy al tanto de que la ministra de Sanidad se opone a ello, aunque hay comunidades donde ya lo están haciendo, Galicia y Canarias en un principio. Yo no puedo descargar mi certificado covid porque soy uno más de esos casos raros que estamos en un limbo. He llamado a los teléfonos de atención covid (tras largos minutos de espera, casi horas), he pedido cita y he hablado con la sustituta de mi médica, he ido dos veces a mi centro médico, he enviado correos y he recibido un copia-pega de lo que ya estaba sobradamente informada. Me han mareado como a una perdiz. He perdido horas para nada. Para decirme que no se puede hacer nada. Mi caso es el siguiente. A mediados de mayo soy contacto estrecho de un positivo. Informo al centro médico y ahí estoy yo. Primera PCR negativa. Segunda PCR negativa. Positivo en serología. Tengo anticuerpos. No puedo vacunarme hasta dentro de seis meses y no pude hacerlo antes porque no estaba en mi rango de edad. No puedo acceder a mi certificado covid porque no entro en lo estipulado. Mi carpeta de salud solo refleja mis citas, nada más. Ningún dato. En el centro me dicen que no pueden acceder a ella por protección de datos. No me dan ninguna solución porque no existe hasta ahora. Porque no contaban con ello. Tal cual. Que si lo necesito, me pague una PCR. Solo soy una más de los que, seguro, somos muchos.

Mar Gomollón García. ZARAGOZA

