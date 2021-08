'Pere Aragonès y el hijo pródigo'

Justicia es un concepto inmenso y abstracto, inabarcable.

Para manejarlo acudimos a representaciones visuales simplificadas en que suelen dominar tres símbolos: la espada, la venda en los ojos y una balanza que sugiere equilibrio. La narración de lo sucedido –y lo no sucedido– en la Conferencia de Presidentes Autonómicos (Salamanca, 30 de julio) produce en muchos una sensación de quiebra de ese equilibrio, de la proporción debida entre méritos y dones; quiebra, por tanto, del núcleo mismo de la justicia.

Porque parece que el desaire y la deslealtad tienen aquí recompensa cualitativa –reuniones diferenciadas– y cuantitativa: aparte de un reparto de fondos comunes en que primarán los criterios que favorezcan a los desleales, el Gobierno central recibe cortésmente a una especie de cobradores del frac que reclaman el pago en efectivo de unas deudas que nadie concreta cómo se contrajeron. Tal vez porque no sean tanto deudas como el adelanto de la parte del patrimonio común español que entienden les corresponderá cuando se culmine su proceso de independencia, que dan así como inevitable.

La situación evoca la parábola que conocemos como del ‘hijo pródigo’ (Lc, 15, 11-32), en concreto cuando el hijo reclama al padre el adelanto de la parte del patrimonio familiar común que se supone le correspondería en un futuro. El hijo marcha y se arruina, no por una administración negligente sino porque derrocha lo recibido (por eso ‘pródigo’) viviendo lujuriosamente. Como un gobierno que se dice independentista que hace dispendios injustificables pero contra la cuenta de la caja común. Hasta aquí las coincidencias, porque no parece que esos líderes que se marchan añoren arrebatar la comida de los cerdos, ni tampoco hay expresiones de arrepentimiento y humilde autodegradación de hijo a jornalero. Pero el Gobierno central, una vez más, no considera relevantes estas deficiencias y se muestra dispuesto a comportarse con magnificencia de padre bondadoso hacia los hijos ingratos y derrochones.

Esta parábola, en una primera lectura, encaja mal en nuestro concepto instintivo de justicia basado en esa idea de equilibrio. ‘Algo a cambio de algo’ (‘quid pro quo’) es un principio conocido y creo que interiorizado como casi inquebrantable. No nos extraña que alguien otorgue testamento muy asimétrico y distribuya sus bienes de libre disposición según los ‘méritos’ de los llamados a ser sus herederos; sin embargo cuando se separan de este criterio, por ejemplo dejando con herencia poco más que simbólica al hijo fiel que le ha acompañado y cuidado durante años, tenemos una impresión de justicia quebrantada.

Cuando tuve que presentar la parábola a niños de nueve años, expresaron intuitivamente su disconformidad con el comportamiento del padre. La mayor parte de los adultos comparten esa impresión; en aquel momento, yo también. Algo se nos escapaba: acudí a Ratzinger (‘Vida de Jesús’, 277-) y cambié sustancialmente mi valoración. Había que superar la primera impresión e interpretarla en clave de ‘amor de padre-amor de madre’ y, en un plano teológico, como expresión de la absoluta libertad de Dios Padre, cuyas decisiones no están condicionadas ni siquiera por la bondad o maldad de nuestras acciones.

Ojalá la magnanimidad del Gobierno central hacia el independentismo catalán ayude a desvanecer algún día esa falsa idea de que el resto de los españoles miramos con animadversión a Cataluña y buscamos siempre agraviarla

Suelo expresar en esta Tribuna mi discrepancia con acciones del Gobierno, sobre todo con la ofensiva pobreza de sus discursos de acompañamiento. Pero en este caso es posible –remotamente posible– que el presidente Sánchez acierte con su actitud.

Estamos ante una ‘Declaración Unilateral de Conflicto’ (DUC). Hagamos lo que hagamos, el independentismo nos convierte a todos en antagonistas; en antagonistas permanentemente activos, que no tenemos otra cosa que hacer en esta vida que idear y realizar formas de agraviar a Cataluña y reprimir a los catalanes. Y así desde siempre.

Aquí aplico la enseñanza de la lectura guiada por Ratzinger: en la medida que se comportan como esos hijos adolescentes que ven conspiraciones paternas en cualquier cosa, es razonable cubrir esa ira juvenil con una gruesa capa de pomada de amor. Minimizando la reacción airada. Esperando que algún día ese imagen de conflicto se irá desvaneciendo, como artificio inconsistente que es, y una mayoría suficiente entenderá que los españoles queremos a Cataluña, y que tenemos a los catalanes como prójimos; muy especialmente en su vecino reino de Aragón.