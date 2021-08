Cartas al director de HERALDO: 'Los verdaderos amigos, esa familia que uno elige'

'Los verdaderos amigos, esa familia que uno elige'

Amistad proviene del latín ‘amicitas-amicitatis’, que significa amistad.

Esta, a su vez, viene de ‘amicus’ o ‘amigo’, que procede del verbo ‘amare’, que significa amar. Por tanto, toda amistad está unida al amor, si no, es otra cosa. El poder de la amistad, las pasiones humanas y sus misterios han sido temas básicos en el cine y la literatura. Hay cientos de refranes sobre la amistad. Es verdad cuando uno dice: ‘Quien tiene un amigo tiene un tesoro’, como un hombro gemelo que te comprende, te ayuda en todo a cambio de nada, lo mas parecido a una madre, que puede dar la vida por ti. Según Cicerón, la amistad, después de la sabiduría, es el bien más valioso. Es un sentimiento claro, desinteresado, que no nace de la búsqueda de lo útil, sino de una inclinación natural que une a las personas, una actividad que se hace noble cuando se extiende a la esfera pública. "La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, con un corazón que habita en dos almas", dijo Aristóteles; reconoce tres formas de amistad: la basada en la utilidad, más común en los adultos por conveniencia; la basada en el placer, más común entre los jóvenes; y la basada en el bien de la persona que se quiere, que es la mas perfecta. La verdadera amistad es un valor universal. Es un vínculo de afecto incondicional, bondadoso y desinteresado. Es compartir con otra persona su propio desarrollo manifestando sentimientos a lo largo de la vida, principios, aficiones, creencias y proyectos donde el amigo es como el encuentro con un hermano que uno elige y se compromete a respetar y cuidar. Adler decía que en la amistad aprendemos a mirar con los ojos de otra persona, a escuchar con sus oídos y a sentir con su corazón. ¡La amistad es esa familia que uno elige, crece, evoluciona y nunca muere!

Menchu Gil Ciria. ZARAGOZA

'Bares y restaurantes, en el punto de mira'

A nuestro presidente autonómico, Javier Lambán, le parece una idea –una más de las que nos llegan de fuera– "interesante" que para acceder a bares y restaurantes se exija el pasaporte covid. Hay que admitir que de ‘ocurrencias’ no andan escasas nuestras autoridades autonómicas, como prohibir la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 22.00 (lo que no te impide, a las 21.30, vaciar de alcohol un bar). Todos sabemos que hay negacionistas y personas que, por un motivo u otro, rechazan vacunarse, pero, si lo que se busca es obligarles a hacerlo, ¿cómo no piden en los centros de salud el listado de quienes obviaron hacerlo? Si llevan la ‘ocurrencia’ a término, y todos los que entren en uno de estos establecimientos tienen el susodicho pasaporte, ¿se permitirá el 100% del aforo y el uso de la barra?; a fin de cuentas, todos están limpios ¿no? Mi hija regenta un bar junto a su esposo y la preocupación que tenemos su madre y yo por su salud va en aumento por culpa de tantas ‘ocurrencias’.

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

'Walt Disney en el alto Tajo'

"Delitos medioambientales muy serios". "Burla de la sabiduría popular". "No respetar la legislación vigente". De estas lindezas, entre otras, se responsabiliza en un reciente artículo de un asiduo colaborador de HERALDO a "ingenieros venidos de fuera", "instalados en la soberbia de los herederos del monte matemático de Tharandt". Es difícil juntar tantas falsedades en tan pocas líneas. No hay espacio en esta carta para rebatir todas y cada una de esas falacias fruto, no lo dudo, de un gran amor del autor por la naturaleza, pero asimismo de su ignorancia profunda en relación con las técnicas forestales y con las dinámicas de los montes, con plazos que exceden en muchos casos ampliamente los de una vida humana. Ese precioso bosque de la sierra de Albarracín, por el que el columnista tanto sufre, es fruto de la aplicación sobre el monte que lo sustenta de las técnicas forestales adecuadas y regladas, realizadas por los que entienden de ello, los ingenieros de montes, que, desde la creación de su profesión, a mediados del siglo XIX, lucharon por preservar de las manos "de la sabiduría popular" y de los "intereses políticos y de caciques locales", la riqueza forestal de aquellos montes que debían protegerse. Grandes zonas de España mantienen su riqueza ambiental gracias a esos primeros ingenieros que lucharon contra importantes organismos (Hacienda, nobleza, caciques, grandes fortunas, etc.) partidarios de sacar un rápido beneficio económico al monte dejando en segundo plano su conservación. Sin ser conscientes de ello, esos ingenieros de montes fueron los ‘primeros ecologistas’. Paisajes desolados y yermos con peligrosas erosiones son fruto a menudo de esa ‘sabiduría popular’ que esquilmó los montes con roturaciones y pastoreo totalmente descontrolados. Sirva esta carta como recuerdo al recientemente fallecido José Antonio Benedico, ingeniero de montes, amante de su profesión y del monte en particular, que contribuyó, con el resto de sus colegas, a la mejora y aprovechamiento ordenado de los montes de Albarracín, que proseguirán creciendo y dando frutos a su comunidad si estos filósofos de la ‘escuela de Walt Disney’ no lo impiden. Los millones de árboles por ti plantados apuntan hoy hacia tu morada, José Antonio.

Antonio Ortiz de Solórzano Aurusa. ZARAGOZA

'Calles en estado de abandono'



Quiero manifestar mi total repulsa por el estado de abandono en el que se encuentra mi pueblo, Embid de la Ribera. Escribí el día 28 de mayo al Ayuntamiento de Calatayud, pero nadie ha pasado por el pueblo ni mejorado ninguna de las muchas deficiencias que presenta la pedanía. Denuncio públicamente la situación para ver si así toman medidas. En la carta remitida, les escribía "para manifestar mi enfado con lo ocurrido esta tarde en Embid de la Ribera. Mi madre ha viajado al pueblo junto con el cuidador y mi padre en silla de ruedas desde hace dos años. Debido al mal estado de la calle Barrio Nuevo tras al paso de Filomena (hace ya muchos meses), no han podido acceder a la vivienda. Una vecina también muy mayor les ha prestado una escoba para quitar toda la tierra y piedras que había hasta la puerta. Me parece vergonzoso el estado de abandono que presenta el pueblo (pedanía de Calatayud) y me veo en la obligación de denunciar esta situación, ya que va a ser imposible, en los cuatro meses que mis padres quieren quedarse allí, que el cuidador pueda sacar a mi padre a pasear, ante el riesgo de alguna caída. Ya me dirán si llevan ustedes intención de subsanar el estado de la calle antes mencionada y adyacentes para no verme en la obligación de denunciarlo públicamente". Su respuesta fue: "Gracias por la información, Nines, y sentimos lo ocurrido. Enviamos la información para que intenten resolverlo a la mayor brevedad"- Hasta el momento, sin cambios.

Ángeles Marco Miguel. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

